Visite guidée : La Reconstruction du côté du front de mer sud Quai de Southampton, 27 août 2023, Le Havre.

Patrimoine de la Reconstruction – Organisée par Pays d’art et d’histoire – Parcours #1

Le guide vous entraîne vers des secteurs moins connus mais cependant essentiels pour saisir l’ampleur de la reconstruction du Havre. En observant attentivement les différentes réalisations, vous découvrez la variété des formes architecturales.

Le parcours #1 explore la pointe sud du triangle monumental, entre le quai de Southampton et le quartier du Perrey.

Durée : 2h

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

Quai de Southampton

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Reconstruction Heritage – Organized by Pays d’art et d’histoire – Route #1

The guide takes you to lesser known sectors, but nevertheless essential to grasp the extent of the reconstruction of Le Havre. By carefully observing the different achievements, you will discover the variety of architectural forms.

Route #1 explores the southern tip of the monumental triangle, between the Southampton quay and the Perrey district.

Duration: 2 hours

Reservation required.

Meeting point communicated upon registration.

Reconstrucción del patrimonio – Organizado por Pays d’art et d’histoire – Ruta nº 1

El guía le llevará a los sectores menos conocidos pero esenciales para comprender el alcance de la reconstrucción de Le Havre. Observando atentamente los diferentes edificios, descubrirá la variedad de formas arquitectónicas.

La ruta n°1 explora el extremo sur del triángulo monumental, entre el muelle Southampton y el barrio Perrey.

Duración: 2 horas

Reserva obligatoria.

Punto de encuentro comunicado en el momento de la inscripción.

Erbe des Wiederaufbaus – Organisiert von Pays d’art et d’histoire – Parcours #1

Der Führer führt Sie in weniger bekannte, aber dennoch wichtige Bereiche, um das Ausmaß des Wiederaufbaus in Le Havre zu erfassen. Indem Sie die verschiedenen Bauwerke aufmerksam betrachten, entdecken Sie die Vielfalt der architektonischen Formen.

Der Rundgang #1 erkundet die Südspitze des monumentalen Dreiecks zwischen dem Quai de Southampton und dem Viertel Le Perrey.

Dauer: 2 Std

Eine Reservierung ist erforderlich.

Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.

