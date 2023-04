Visite guidée : Jardins suspendus en soirée Rue du Fort, 25 août 2023, Le Havre.

Passionnés, amateurs ou touristes de passage, partez à la découverte des Jardins suspendus et des évocations paysagères de tous les horizons du globe, accompagnés par un guide jardinier.

Rendez-vous à l’entrée-sud.

Durée : 1h30

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 (du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h) ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédent la visite..

2023-08-25 à 21:00:00 ; fin : 2023-08-25 22:30:00. .

Rue du Fort

Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie



Whether you are an enthusiast, an amateur or a tourist, discover the Hanging Gardens and the landscape evocations from all over the world, accompanied by a gardener guide.

Meet at the south entrance.

Duration: 1h30

Reservation required on 02 32 74 04 33 (Monday to Friday from 10am to 12pm and from 2pm to 4pm) or on jardinssuspendus@lehavre.fr, until the day before the visit.

Aficionado, aficionado o turista, descubra los Jardines Colgantes y las evocaciones paisajísticas de todo el mundo, acompañado por un guía jardinero.

Encuentro en la entrada sur.

Duración: 1h30

Reserva obligatoria en el 02 32 74 04 33 (de lunes a viernes de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00) o en jardinssuspendus@lehavre.fr, hasta la víspera de la visita.

Passionierte, Liebhaber oder Touristen auf der Durchreise: Entdecken Sie in Begleitung eines Gartenführers die Hängenden Gärten und die landschaftlichen Evokationen aus allen Teilen der Welt.

Treffpunkt am Südeingang.

Dauer: 1,5 Stunden

Reservierung erforderlich unter 02 32 74 04 33 (Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr) oder auf jardinssuspendus@lehavre.fr, bis zum Tag vor dem Besuch.

Mise à jour le 2023-03-22 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité