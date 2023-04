Atelier botanique en famille : Rallye botanique 76 Rue du Fort, 22 août 2023, Le Havre.

Le temps des vacances scolaires ou estivales, tantôt jardiniers, explorateurs ou apprentis-botanistes, participez en famille à ces ateliers pratiques et ludiques.

Partez tels des explorateurs à la découverte du monde végétal. Adapté aux petits comme aux grands, ce rallye rassemblera parents et enfants autour d’un ensemble d’énigmes centré sur ce lieu incontournable que sont les Jardins suspendus avec ses plantes du monde entier.

Rendez-vous à l’accueil des serres.

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 (du lundi au vendredi de 9h à 16h) ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédant l’atelier..

2023-08-22 à 14:00:00 ; fin : 2023-08-22 16:00:00. .

76 Rue du Fort

Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie



During school or summer vacations, gardeners, explorers or apprentice botanists, take part in these practical and fun workshops with your family.

Set off like explorers to discover the plant world. Suitable for young and old alike, this rally will bring together parents and children around a set of riddles centered on this essential place that are the Hanging Gardens with its plants from all over the world.

Meeting point at the reception of the greenhouses.

Reservation required at 02 32 74 04 33 (Monday to Friday from 9am to 4pm) or on jardinssuspendus@lehavre.fr, until the day before the workshop.

Durante las vacaciones escolares o estivales, jardineros, exploradores o aprendices de botánico, participe en familia en estos talleres prácticos y divertidos.

Salga como un explorador a descubrir el mundo vegetal. Apto para grandes y pequeños, este rally reunirá a padres e hijos en torno a una serie de enigmas centrados en los Jardines Colgantes con sus plantas de todo el mundo.

Cita en la recepción de los invernaderos.

Reserva obligatoria en el 02 32 74 04 33 (de lunes a viernes, de 9:00 a 16:00) o en jardinssuspendus@lehavre.fr, hasta la víspera del taller.

Während der Schul- oder Sommerferien können Sie als Gärtner, Entdecker oder Botaniker mit der ganzen Familie an diesen praktischen und spielerischen Workshops teilnehmen.

Gehen Sie wie ein Forscher auf Entdeckungsreise durch die Pflanzenwelt. Diese Rallye, die für Groß und Klein geeignet ist, bringt Eltern und Kinder zusammen, um eine Reihe von Rätseln zu lösen, die sich um die Hängenden Gärten und ihre Pflanzen aus aller Welt drehen.

Treffpunkt ist der Empfang der Gewächshäuser.

Reservierung erforderlich unter 02 32 74 04 33 (Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr) oder jardinssuspendus@lehavre.fr, bis zum Tag vor dem Workshop.

Mise à jour le 2023-03-17 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité