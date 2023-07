Les Rendez-Vous d’Arthur : Obsidienne – Les Anges Musiciens Le Havre, 15 août 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Les Rendez-Vous d’Arthur : Obsidienne – Les Anges Musiciens avec Emmanuel Bonnardot, Hélène Moreau, Florence Jacquemart, Camille Bonnardot

Osez le Moyen Age et la Renaissance au travers d’un parcours initiatique dans le monde merveilleux des instruments médiévaux : Vièles à archet, citole, crwth, rebec, guimbarde, tablettes, triangle, vèze, cornemuse, flûte double, flûtes à 3, 6, 8 trous, chalumeau, flûte et tambour, choron, corne, cornet, chalumeau, psaltérion, tympanon, vihuela, coquilles, cymbales…

Plus d’une vingtaine d’instruments issus de l’iconographie médiévale, malicieux clin d’œil à la collection Brassy désormais valorisée par le Conservatoire Honegger, Obsidienne vous fera (re)découvrir l’incroyable variété de la chanson médiévale européenne. En s’inspirant des merveilleuses représentations d’Anges Musiciens de l’iconographie médiévale, l’ensemble redonne couleurs et évidence aux répertoires de cette époque.

Depuis 30 ans, l’ensemble vocal et instrumental Obsidienne s’attache à faire découvrir les répertoires inédits et méconnus du Moyen Âge jusqu’aux premières polyphonies de la Renaissance mêlant volontiers l’interprétation et l’improvisation. Remarqué pour la finesse et la poésie de son phrasé instrumental et vocal, Obsidienne est aujourd’hui l’un des ensembles incontournables dans l’interprétation des musiques médiévales. Sa discographie (Bayard Musique, Eloquentia, Calliope, Opus 111) a obtenu de nombreuses distinctions de la presse française et internationale (Coup de cœur Charles Cros, Grand Prix du Disque, Diapason d’or, …)

Les Rendez-Vous d’Arthur : 1 jour, 1 lieu, 1 concert :

Du 15 août au 19 août :

– Mardi à 18h > La Fabrique Atrium

– Mercredi à 18h > La Halle aux poissons

– Jeudi à 18h > Abbaye de Graville

– Vendredi à 18h > Salle Emergence

– Samedi à 15h > Bibliothèque Niemeyer

Durée: 45 min.

Entrée libre..

Vendredi 2023-08-15 fin : 2023-08-19 . .

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Les Rendez-Vous d’Arthur : Obsidienne – Les Anges Musiciens with Emmanuel Bonnardot, Hélène Moreau, Florence Jacquemart, Camille Bonnardot

Dive into the Middle Ages and Renaissance through an initiatory journey into the wonderful world of medieval instruments: bowed fiddles, citole, crwth, rebec, Jew’s harp, tablets, triangle, vèze, bagpipe, double flute, 3, 6 and 8-hole flutes, chalumeau, flute and drum, choron, horn, cornet, chalumeau, psaltery, tympanum, vihuela, shells, cymbals…

With over twenty instruments from medieval iconography, and a mischievous nod to the Brassy collection now housed at the Conservatoire Honegger, Obsidienne will help you (re)discover the incredible variety of European medieval song. Drawing inspiration from the marvellous depictions of Musician Angels in medieval iconography, the ensemble brings color and clarity back to the repertoires of the period.

For the past 30 years, the vocal and instrumental ensemble Obsidienne has been committed to the discovery of unpublished and little-known repertoires from the Middle Ages to the first polyphonies of the Renaissance, willingly blending interpretation and improvisation. Noted for the finesse and poetry of its instrumental and vocal phrasing, Obsidienne is today one of the leading ensembles in the interpretation of medieval music. Its discography (Bayard Musique, Eloquentia, Calliope, Opus 111) has won numerous awards from the French and international press (Coup de c?ur Charles Cros, Grand Prix du Disque, Diapason d?or, etc.)

Les Rendez-Vous d’Arthur: 1 day, 1 venue, 1 concert :

August 15 to August 19 :

– Tuesday at 6pm > La Fabrique Atrium

– Wednesday at 6pm > La Halle aux poissons

– Thursday at 6pm > Abbaye de Graville

– Friday at 6pm > Salle Emergence

– Saturday at 3pm > Bibliothèque Niemeyer

Duration: 45 min.

Free admission.

Les Rendez-Vous d’Arthur : Obsidienne – Les Anges Musiciens con Emmanuel Bonnardot, Hélène Moreau, Florence Jacquemart, Camille Bonnardot

Viaje a la Edad Media y al Renacimiento en un recorrido introductorio por el maravilloso mundo de los instrumentos medievales: violines de arco, cítola, crwth, rabel, arpa judía, tablillas, triángulo, vèze, gaita, flauta doble, flautas de 3, 6 y 8 agujeros, chalumeau, flauta y tambor, choron, trompa, corneta, chalumeau, salterio, tímpano, vihuela, caracolas, platillos…

Con más de veinte instrumentos de la iconografía medieval, y un pícaro guiño a la colección Brassy que hoy alberga el Conservatorio Honegger, Obsidienne le hará (re)descubrir la increíble variedad del canto medieval europeo. Inspirándose en las maravillosas representaciones de ángeles músicos en la iconografía medieval, el conjunto devuelve el color y la claridad a los repertorios de la época.

Desde hace 30 años, el conjunto vocal e instrumental Obsidienne se dedica a descubrir los repertorios inéditos y poco conocidos de la Edad Media, hasta las primeras polifonías del Renacimiento, con una voluntariosa mezcla de interpretación e improvisación. Destacada por la finura y la poesía de su fraseo instrumental y vocal, Obsidienne es actualmente uno de los principales conjuntos de música medieval. Su discografía (Bayard Musique, Eloquentia, Calliope, Opus 111) ha obtenido numerosos premios de la prensa francesa e internacional (Coup de cœur Charles Cros, Grand Prix du Disque, Diapason d’or, etc.)

Les Rendez-Vous d’Arthur: 1 día, 1 lugar, 1 concierto :

Del 15 de agosto al 19 de agosto :

– Martes a las 18:00 h > Atrio de La Fabrique

– Miércoles a las 18:00 h > La Halle aux poissons

– Jueves a las 18:00 h > Abadía de Graville

– Viernes a las 18:00 h > Sala Emergence

– Sábado a las 15.00 h > Biblioteca Niemeyer

Duración: 45 min.

Entrada gratuita.

Les Rendez-Vous d’Arthur: Obsidienne – Les Anges Musiciens mit Emmanuel Bonnardot, Hélène Moreau, Florence Jacquemart, Camille Bonnardot

Wagen Sie sich ins Mittelalter und in die Renaissance mit einer Initiationsreise in die wunderbare Welt der mittelalterlichen Instrumente: Bogenfideln, Citole, Crwth, Rebec, Maultrommel, Tabletten, Triangel, Vèze, Dudelsack, Doppelflöte, 3-, 6-, 8-Loch-Flöten, Schalmei, Flöte und Trommel, Choron, Horn, Kornett, Schalmei, Psalterion, Tympanon, Vihuela, Muscheln, Zimbeln…

Mit mehr als zwanzig Instrumenten aus der mittelalterlichen Ikonographie und einer schelmischen Anspielung auf die Brassy-Sammlung, die nun vom Honegger-Konservatorium aufgewertet wird, lässt Sie Obsidienne die unglaubliche Vielfalt des mittelalterlichen europäischen Liedes (wieder) entdecken. Inspiriert von den wunderbaren Darstellungen musizierender Engel in der mittelalterlichen Ikonographie, verleiht das Ensemble dem Repertoire dieser Epoche neue Farbe und Selbstverständlichkeit.

Seit 30 Jahren bemüht sich das Vokal- und Instrumentalensemble Obsidienne um die Entdeckung unveröffentlichter und verkannter Repertoires des Mittelalters bis hin zu den ersten Polyphonien der Renaissance, wobei es gerne Interpretation und Improvisation miteinander verbindet. Obsidienne wurde für die Feinheit und Poesie seiner instrumentalen und vokalen Phrasierung gelobt und ist heute eines der wichtigsten Ensembles für die Interpretation mittelalterlicher Musik. Seine Diskographie (Bayard Musique, Eloquentia, Calliope, Opus 111) hat zahlreiche Auszeichnungen der französischen und internationalen Presse erhalten (Coup de c?ur Charles Cros, Grand Prix du Disque, Diapason d’or, …)

Les Rendez-Vous d’Arthur: 1 Tag, 1 Ort, 1 Konzert :

Vom 15. August bis 19. August :

– Dienstag um 18 Uhr > La Fabrique Atrium

– Mittwoch um 18 Uhr > La Halle aux poissons (Fischmarkt)

– Donnerstag um 18 Uhr > Abbaye de Graville

– Freitag um 18 Uhr > Salle Emergence

– Samstag um 15 Uhr > Bibliothek Niemeyer

Dauer: 45 Minuten.

Eintritt frei.

