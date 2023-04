La Réserve en Seine Digue Charles Olsen, 13 août 2023, Le Havre.

Découvrez la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine en bateau.

Embarquez à bord d’une croisière exceptionnelle de 3h au cœur de la réserve naturelle.

Compte-tenu de son succès, l’action prend de l’ampleur et 12 dates sont proposées cette année, d’avril à août.

Partez à la découverte de la faune et des paysages de l’estuaire de la Seine.

L’opération est proposée par le Pôle métropolitain en partenariat avec la Maison de l’estuaire et l’armateur Vedettes Baie de Seine.

De riches paysages :

Cette croisière à bord du bateau Ville du Havre emmène les passagers sur la Seine jusqu’à la confluence de la Risle maritime : Pont de Normandie, Port 2000, pointe de Saint Samson, vasières, roselières, mare, bancs herbeux… sont autant d’éléments du paysage qui émaillent la balade.

A la découverte de la faune locale :

La vaste zone humide de l’estuaire de la Seine est extrêmement propice à la biodiversité, et, parmi les centaines d’espèces d’oiseaux, de poissons, de mammifères et d’amphibiens qui vivent dans l’estuaire de la Seine, les passagers pourront notamment découvrir la panure à moustaches, l’huitrier pie, les chevaux de Camargue, le phoque gris ou encore le marsouin commun…

Une visite commentée par la Maison de l’estuaire :

La visite, commentée par un guide de la Maison de l’estuaire, permet d’appréhender autrement cet espace naturel protégé, ses paysages, la faune qui peuple ses eaux tumultueuses ou encore les événements importants qui ont, au fil du temps, façonné son visage actuel..

2023-08-13 à 09:00:00 ; fin : 2023-08-13 . .

Digue Charles Olsen

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Discover the nature reserve of the Seine estuary by boat.

Embark on an exceptional 3-hour cruise in the heart of the nature reserve.

Due to its success, the action is expanding and 12 dates are proposed this year, from April to August.

Discover the fauna and landscapes of the Seine estuary.

The operation is proposed by the Pôle métropolitain in partnership with the Maison de l’estuaire and the shipowner Vedettes Baie de Seine.

Rich landscapes :

This cruise aboard the boat Ville du Havre takes passengers on the Seine up to the confluence of the Risle maritime: Pont de Normandie, Port 2000, Pointe de Saint Samson, mudflats, reedbeds, ponds, grassy benches… are all elements of the landscape that punctuate the stroll.

Discovering the local fauna:

The vast wetland of the Seine estuary is extremely favorable to biodiversity, and, among the hundreds of species of birds, fish, mammals and amphibians that live in the Seine estuary, passengers will be able to discover the moustached geese, the eagle-eater, the Camargue horses, the grey seal or the harbour porpoise…

A visit commented by the Maison de l’estuaire :

The visit, commented by a guide of the House of the estuary, allows to apprehend differently this protected natural space, its landscapes, the fauna which populates its tumultuous waters or still the important events which, with the passing of time, shaped its current face.

Descubra la Reserva Natural del Estuario del Sena en barco.

Embárquese en un excepcional crucero de 3 horas por el corazón de la reserva natural.

Dado su éxito, la acción se amplía y este año se proponen 12 fechas, de abril a agosto.

Descubra la fauna y los paisajes del estuario del Sena.

La operación la propone el Pôle métropolitain en colaboración con la Maison de l’estuaire y el armador Vedettes Baie de Seine.

Riqueza paisajística:

Este crucero a bordo del barco Ville du Havre lleva a los pasajeros por el Sena hasta la confluencia del Risle marítimo: Pont de Normandie, Port 2000, Pointe de Saint Samson, marismas, cañaverales, estanques, orillas cubiertas de hierba… son elementos del paisaje que jalonan el viaje.

Descubrir la fauna local:

La vasta zona húmeda del estuario del Sena es extremadamente favorable a la biodiversidad, y entre los cientos de especies de aves, peces, mamíferos y anfibios que viven en el estuario del Sena, los pasajeros podrán descubrir el ánsar bigotudo, el ostrero urraca, los caballitos de la Camarga, la foca gris o la marsopa común…

Una visita comentada por la Maison de l’estuaire :

La visita, comentada por un guía de la Maison de l’estuaire, permite comprender de otro modo este espacio natural protegido, sus paisajes, la fauna que habita sus tumultuosas aguas y los importantes acontecimientos que, a lo largo del tiempo, han configurado su fisonomía actual.

Entdecken Sie das Naturschutzgebiet der Seine-Mündung mit dem Boot.

Gehen Sie an Bord einer außergewöhnlichen dreistündigen Bootsfahrt durch das Naturschutzgebiet.

Aufgrund des großen Erfolgs wird die Aktion ausgeweitet und es werden dieses Jahr 12 Termine von April bis August angeboten.

Entdecken Sie die Tierwelt und die Landschaften der Seine-Mündung.

Die Aktion wird vom Metropolitanpol in Partnerschaft mit dem Maison de l’estuaire und der Reederei Vedettes Baie de Seine angeboten.

Reiche Landschaften :

Diese Kreuzfahrt an Bord des Schiffes Ville du Havre führt die Passagiere auf der Seine bis zum Zusammenfluss mit der Risle maritime: Pont de Normandie, Port 2000, Pointe de Saint Samson, Wattflächen, Schilfgürtel, Teich, Grasbänke… sind allesamt Landschaftselemente, die die Fahrt durchziehen.

Entdecken Sie die lokale Fauna :

Das riesige Feuchtgebiet der Seine-Mündung ist extrem günstig für die Artenvielfalt. Unter den Hunderten von Vogel-, Fisch-, Säugetier- und Amphibienarten, die in der Seine-Mündung leben, können die Passagiere insbesondere die Schnurrbart-Panane, den Austernfischer, die Camargue-Pferde, die Graurobbe oder den Gemeinen Schweinswal entdecken…

Eine kommentierte Besichtigung durch das Maison de l’estuaire :

Die von einem Führer des Maison de l’estuaire kommentierte Besichtigung ermöglicht es, diesen geschützten Naturraum, seine Landschaften, die Fauna, die seine tosenden Gewässer bevölkert, oder auch die wichtigen Ereignisse, die im Laufe der Zeit sein heutiges Gesicht geformt haben, auf andere Weise zu verstehen.

Mise à jour le 2023-03-14 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité