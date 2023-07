Les Rendez-Vous d’Arthur : Gas’Olynn Le Havre, 1 août 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Les Rendez-Vous d’Arthur : Gas’Olynn avec Marc Prevost (violon, banjo, harmonica, chant), Didier Guyot (flûtes, guitare, banjo, dulcimer, bodhran, chant), Anaïs Joye (violon)

Il existe au Havre, et depuis longtemps, une certaine envie d’Irlande … que la récente remise en service d’une liaison hebdomadaire par ferry « Le Havre-Rosslare » vient d’ailleurs illustrer… Mais lorsque l’on parle d’Irlande, c’est avant tout à ses traditions et surtout à sa musique que l’on pense : là-bas, la musique fait partie prenante de l’âme et de l’identité culturelle du pays. Elle est à elle seule le symbole de l’île, de sa tradition, ainsi que le témoignage de son Histoire tourmentée. Avec Gas’Olynn, vous découvrirez toute une palette de couleurs : morceaux festifs, parfois gais, parfois plus sombres, marqués par la joie et la mélancolie, le tout relayé par des instruments traditionnels chargés d’émotion.

Gas’Olynn a vu le jour au Havre en 2007 et s’est fait depuis une place éminente dans les circuits traditionnels … Pour répondre d’ailleurs à une demande croissante, le Conservatoire Honegger a ouvert avec deux de ses membres des ateliers hebdomadaires d’apprentissage et de pratique … Qu’il s’agisse du violon, ou des flûtes (tin whistle, low whistle, …), les instruments essentiels des musiques jouées là-bas, on y aborde les aspects techniques et d’ornementation spécifiques à ces instruments, avant de mettre en pratique au sein des différents groupes collectifs.

Les Rendez-Vous d’Arthur : 1 jour, 1 lieu, 1 concert :

Du 1 août au 5 août :

– Mardi à 18h > La Fabrique Atrium

– Mercredi à 18h > La Halle aux poissons

– Jeudi à 18h > Abbaye de Graville

– Vendredi à 18h > Salle Emergence

– Samedi à 15h > Bibliothèque Niemeyer

Durée: 45 min.

Entrée libre..

Vendredi 2023-08-01 fin : 2023-08-05 . .

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Les Rendez-Vous d’Arthur: Gas’Olynn with Marc Prevost (fiddle, banjo, harmonica, vocals), Didier Guyot (flutes, guitar, banjo, dulcimer, bodhran, vocals), Anaïs Joye (fiddle)

Le Havre has long had a certain longing for Ireland, as illustrated by the recent reopening of a weekly ferry service between Le Havre and Rosslare? But when we think of Ireland, we think first and foremost of its traditions, and above all of its music: over there, music is an integral part of the country?s soul and cultural identity. It stands alone as a symbol of the island and its traditions, as well as bearing witness to its tormented history. With Gas’Olynn, you’ll discover a whole palette of colors: festive pieces, sometimes cheerful, sometimes darker, marked by joy and melancholy, all relayed by emotionally-charged traditional instruments.

Gas’Olynn was founded in Le Havre in 2007, and has since established a prominent place for itself on the traditional music circuit? In response to growing demand, the Conservatoire Honegger has opened weekly learning and practice workshops with two of its members? Whether on the violin or the flutes (tin whistle, low whistle, etc.), the essential instruments of the music played there, the technical aspects and ornamentation specific to these instruments are covered, before being put into practice within the various collective groups.

Les Rendez-Vous d’Arthur: 1 day, 1 venue, 1 concert :

August 1 to August 5 :

– Tuesday at 6pm > La Fabrique Atrium

– Wednesday at 6pm > La Halle aux poissons

– Thursday at 6pm > Abbaye de Graville

– Friday at 6pm > Salle Emergence

– Saturday at 3pm > Bibliothèque Niemeyer

Duration: 45 min.

Free admission.

Les Rendez-Vous d’Arthur: Gas’Olynn con Marc Prevost (violín, banjo, armónica, voz), Didier Guyot (flautas, guitarra, banjo, dulcimer, bodhran, voz), Anaïs Joye (violín)

Desde hace mucho tiempo, Le Havre siente cierta nostalgia de Irlanda, como demuestra la reciente reapertura de un servicio semanal de transbordadores entre Le Havre y Rosslare Pero cuando se piensa en Irlanda, se piensa ante todo en sus tradiciones y, sobre todo, en su música: allí, la música es parte integrante del alma y de la identidad cultural del país. Es el único símbolo de la isla y sus tradiciones, además de ser testigo de su atormentada historia. Con Gas’Olynn, descubrirá toda una paleta de colores: canciones festivas, a veces desenfadadas, a veces más oscuras, marcadas por la alegría y la melancolía, todas interpretadas con instrumentos tradicionales cargados de emoción.

Gas’Olynn se fundó en Le Havre en 2007, y desde entonces se ha hecho un nombre en el circuito de la música tradicional? En respuesta a la creciente demanda, el Conservatorio Honegger ha creado talleres semanales con dos de sus miembros para aprender y practicar? Tanto si se trata del violín como de las flautas (tin whistle, low whistle, etc.), instrumentos esenciales en la música que allí se interpreta, los talleres abordan los aspectos técnicos y la ornamentación propios de estos instrumentos, antes de ponerlos en práctica en el seno de los distintos grupos colectivos.

Les Rendez-Vous d’Arthur: 1 día, 1 lugar, 1 concierto :

Del 1 al 5 de agosto :

– Martes a las 18:00 h > Atrio de La Fabrique

– Miércoles a las 18:00 h > La Halle aux poissons

– Jueves a las 18:00 h > Abadía de Graville

– Viernes a las 18.00 h > Sala Emergence

– Sábado a las 15.00 h > Biblioteca Niemeyer

Duración: 45 min.

Entrada gratuita.

Les Rendez-Vous d’Arthur: Gas’Olynn mit Marc Prevost (Violine, Banjo, Mundharmonika, Gesang), Didier Guyot (Flöten, Gitarre, Banjo, Dulcimer, Bodhran, Gesang), Anaïs Joye (Violine)

In Le Havre gibt es seit langem eine gewisse Sehnsucht nach Irland, die durch die kürzlich wieder aufgenommene wöchentliche Fährverbindung Le Havre-Rosslare » unterstrichen wird Wenn man von Irland spricht, denkt man vor allem an seine Traditionen und vor allem an seine Musik: Die Musik ist dort ein Teil der Seele und der kulturellen Identität des Landes. Sie ist ein Symbol für die Insel, ihre Traditionen und ihre bewegte Geschichte. Mit Gas’Olynn können Sie eine ganze Palette von Farben entdecken: festliche, manchmal fröhliche, manchmal düstere Stücke, geprägt von Freude und Melancholie, untermalt von traditionellen Instrumenten, die voller Emotionen sind.

Gas?Olynn wurde 2007 in Le Havre gegründet und hat sich seitdem einen hervorragenden Platz in den traditionellen Kreisen erobert? Um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, hat das Honegger-Konservatorium mit zwei seiner Mitglieder wöchentliche Workshops zum Lernen und Üben eröffnet Ob Violine oder Flöten (Tin Whistle, Low Whistle, ?), die wichtigsten Instrumente der dort gespielten Musik, werden die spezifischen technischen und ornamentalen Aspekte dieser Instrumente behandelt, bevor sie in den verschiedenen Kollektivgruppen in die Praxis umgesetzt werden.

Les Rendez-Vous d’Arthur: 1 Tag, 1 Ort, 1 Konzert :

Vom 1. August bis zum 5. August :

– Dienstag um 18 Uhr > La Fabrique Atrium

– Mittwoch um 18 Uhr > La Halle aux poissons (Fischmarkt)

– Donnerstag um 18 Uhr > Abbaye de Graville

– Freitag um 18 Uhr > Salle Emergence

– Samstag um 15 Uhr > Bibliothek Niemeyer

Dauer: 45 Minuten.

Eintritt frei.

