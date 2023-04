Visite théâtralisée : A table avec Madame ! 181 Rue de Paris, 29 juillet 2023, Le Havre.

Le Havre, patrimoine mondial – Par la Compagnie Piano à Pouces Théâtre.

Dans l’appartement où elle vient d’emménager, place de l’Hôtel de Ville, Madame vous reçoit pour vous parler cuisine et vous montrer toutes les nouveautés qui révolutionnent son quotidien. Après des années marquées par les restrictions et la vie dans un baraquement provisoire, place à la modernité et l’abondance des Trente Glorieuses ! A travers le prisme intime de la cuisine, vous assistez à l’émergence des nouveaux modes de vie qui caractérisent l’époque.

A partir de 12 ans – Durée : 50 min

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

181 Rue de Paris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Le Havre, world heritage – By the Compagnie Piano à Pouces Théâtre.

In the apartment where she has just moved, on the Place de l’Hôtel de Ville, Madame welcomes you to talk about cooking and to show you all the new things that have revolutionized her daily life. After years marked by restrictions and life in a temporary barracks, the modernity and abundance of the Thirty Glorious Years have arrived! Through the intimate prism of the kitchen, you will witness the emergence of the new lifestyles that characterized the era.

From 12 years old – Duration: 50 min

Reservation required.

Meeting point communicated at registration.

Le Havre, patrimonio mundial – Por la Compagnie Piano à Pouces Théâtre.

En el piso al que acaba de mudarse, en la Place de l’Hôtel de Ville, Madame le recibe para hablarle de cocina y mostrarle todas las novedades que han revolucionado su vida cotidiana. Tras años marcados por las restricciones y la vida en un barracón provisional, ¡entran en juego la modernidad y la abundancia de las « Trente Glorieuses »! A través del prisma íntimo de la cocina, será testigo de la aparición de los nuevos estilos de vida que caracterizaron la época.

A partir de 12 años – Duración: 50 min

Reserva obligatoria.

Punto de encuentro comunicado en la inscripción.

Le Havre, Weltkulturerbe – Von der Compagnie Piano à Pouces Théâtre.

In der Wohnung, in die sie gerade am Place de l’Hôtel de Ville eingezogen ist, empfängt Sie Madame, um mit Ihnen über die Küche zu sprechen und Ihnen alle Neuheiten zu zeigen, die ihren Alltag revolutionieren. Nach Jahren, die von Einschränkungen und dem Leben in einer provisorischen Baracke geprägt waren, folgt nun die Modernität und der Überfluss der « Trente Glorieuses »! Durch das intime Prisma der Küche erleben Sie die Entstehung der neuen Lebensweisen, die diese Zeit charakterisieren.

Ab 12 Jahren – Dauer: 50 Min

Eine Reservierung ist erforderlich.

Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.

