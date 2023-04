Sortie découverte : Les amphibiens de la rivière de la plage Rue Frédéric Bellanger, 21 juillet 2023, Le Havre.

Cette sortie est organisée dans le cadre du projet d’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC).

A deux pas du bord de mer, cachés par la végétation, les amphibiens (grenouilles, crapauds et tritons) vivent dans la rivière de la plage. Venez en apprendre plus sur ces animaux au cycle de vie si particulier et apprenez à identifier les amphibiens du Havre !

Matériel nécessaire : chaussures de randonnée, lampe frontale ou lampe torche (optionnel).

Rendez-vous aux Jardins de la plage, sur la place du Havre, au bout de la rue Bellanger.

Réservation obligatoire au 02 35 19 61 04 (du lundi au vendredi de 9h à 16h) ou sur biodiversite@lehavre.fr.

2023-07-21 à 22:00:00

Rue Frédéric Bellanger

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



This outing is organized as part of the Atlas of Communal Biodiversity (ABC) project.

A few steps from the seaside, hidden by the vegetation, amphibians (frogs, toads and newts) live in the river of the beach. Come and learn more about these animals with their particular life cycle and learn to identify the amphibians of Le Havre!

Required equipment: hiking shoes, headlamp or flashlight (optional).

Meet at the Jardins de la plage, on the Place du Havre, at the end of Bellanger street.

Reservation required on 02 35 19 61 04 (Monday to Friday from 9am to 4pm) or on biodiversite@lehavre.fr

Esta salida se organiza en el marco del proyecto Atlas de Biodiversidad Comunitaria (ABC).

A dos pasos del mar, ocultos por la vegetación, los anfibios (ranas, sapos y tritones) viven en el río de la playa. Venga a conocer mejor a estos animales con su particular ciclo de vida y aprenda a identificar a los anfibios de Le Havre

Material necesario: botas de senderismo, linterna frontal o frontal (opcional).

Encuentro en los Jardines de la playa, en la plaza del Havre, al final de la calle Bellanger.

Reserva obligatoria en el 02 35 19 61 04 (de lunes a viernes de 9.00 a 16.00) o en biodiversite@lehavre.fr

Dieser Ausflug wird im Rahmen des Projekts « Atlas der kommunalen Biodiversität » (ABC) organisiert.

Nur einen Steinwurf von der Strandpromenade entfernt, von der Vegetation verborgen, leben Amphibien (Frösche, Kröten und Molche) im Fluss des Strandes. Erfahren Sie mehr über diese Tiere mit ihrem besonderen Lebenszyklus und lernen Sie, die Amphibien von Le Havre zu identifizieren!

Erforderliche Ausrüstung: Wanderschuhe, Stirnlampe oder Taschenlampe (optional).

Treffpunkt: Jardins de la plage, auf dem Place du Havre, am Ende der Rue Bellanger.

Reservierung erforderlich unter 02 35 19 61 04 (Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr) oder auf biodiversite@lehavre.fr

