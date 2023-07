Les Rendez-Vous d’Arthur : L’Armée du Chalut Le Havre, 18 juillet 2023, Le Havre.

Les Rendez-Vous d’Arthur : L’Armée du Chalut avec Bernard Subert, Sylvie Guiner, Michel Colleu, Pascal Servain, Gaël Rolland et Maurice Artus (chants & instruments traditionnels).

Briscards des musiques traditionnelles, meneurs de chants de guindeau et autres chants à hisser, diseurs d’émouvantes complaintes sur les malheurs de la vie en mer, les matelots chanteurs de L’Armée du Chalut font vivre les chants de bord des baleiniers, morutiers, long-courriers ou matelots de la Royale. Collecteurs, auteurs de livres et de disques qui font références sur les traditions musicales des gens de mer, ils ont parcouru les ports de la Manche ou de l’Atlantique – en passant par la Guadeloupe et Saint-Pierre et Miquelon ! Ils vous emmèneront en bordée et vous feront peut-être même travailler en chantant pour mener une manœuvre de bord !

L’Armée du Chalut est composé de chanteurs ayant participé à tous les combats pour faire découvrir et vivre les musiques des gens de mer : on les a notamment entendu dès les premières fêtes maritimes des années 1980 à Pors Beac’h, puis Douarnenez, Paimpol et Brest. Invités des Bordées de Cancale ou d’Escale à Sète, ils sont de toutes les fêtes que certains d’entre eux ont même co-inventé et co-organisé, tel Fécamp Grand Escale, en juillet 2022, dont le directeur, Pascal Servain, est un des fondateurs de L’Armée du Chalut !

Les Rendez-Vous d’Arthur : 1 jour, 1 lieu, 1 concert :

Du 18 juillet au 22 juillet :

– Mardi à 18h > La Fabrique Atrium

– Mercredi à 18h > La Halle aux poissons

– Jeudi à 18h > Abbaye de Graville

– Vendredi à 18h > Salle Emergence

– Samedi à 15h > Bibliothèque Niemeyer

Durée: 45 min.

Entrée libre..

Les Rendez-Vous d’Arthur: L’Armée du Chalut with Bernard Subert, Sylvie Guiner, Michel Colleu, Pascal Servain, Gaël Rolland and Maurice Artus (traditional songs & instruments).

A veteran of traditional music, a leader of windlass songs and other hoisting songs, and a teller of moving laments about the misfortunes of life at sea, the singing sailors of L?Armée du Chalut bring to life the shipboard songs of whalers, cod boats, longships and Royal sailors. As collectors and authors of reference books and records on the musical traditions of seafarers, they have traveled the Channel and Atlantic ports – including Guadeloupe and Saint-Pierre et Miquelon! They’ll take you out on the high seas, and maybe even get you singing along to a maneuver on board!

L?Armée du Chalut is a group of singers who have been involved in all the battles to bring the music of seafarers to life: we heard them at the first maritime festivals in the 1980s at Pors Beac?h, then Douarnenez, Paimpol and Brest. Guests at Les Bordées de Cancale and Escale à Sète, they are also present at all the festivals that some of them have even co-invented and co-organized, such as Fécamp Grand Escale, in July 2022, whose director, Pascal Servain, is one of the founders of L?Armée du Chalut!

Les Rendez-Vous d’Arthur: 1 day, 1 venue, 1 concert:

From July 18 to July 22 :

– Tuesday at 6pm > La Fabrique Atrium

– Wednesday at 6pm > La Halle aux poissons

– Thursday at 6pm > Abbaye de Graville

– Friday at 6pm > Salle Emergence

– Saturday at 3pm > Bibliothèque Niemeyer

Duration: 45 min.

Free admission.

Les Rendez-Vous d’Arthur: L’Armée du Chalut con Bernard Subert, Sylvie Guiner, Michel Colleu, Pascal Servain, Gaël Rolland y Maurice Artus (canciones e instrumentos tradicionales).

Expertos en música tradicional, líderes de los cantos de molinete y otros cantos de izada, narradores de conmovedores lamentos sobre las desgracias de la vida en el mar, los marineros cantores de L’Armée du Chalut dan vida a las canciones de a bordo de los balleneros, bacaladeros, palangreros y marineros de la Royale. Como coleccionistas y autores de libros y discos de referencia sobre las tradiciones musicales de los marinos, han viajado a lo largo y ancho del Canal de la Mancha y del Atlántico, ¡sin olvidar Guadalupe y San Pedro y Miquelón! Le llevarán de paseo e incluso le harán cantar una maniobra a bordo

L’Armée du Chalut es un grupo de cantantes que ha participado en todas las batallas para dar vida a la música de la marinería: los ha escuchado desde los primeros festivales marítimos de los años 80 en Pors Beac?h, luego Douarnenez, Paimpol y Brest. ¡Invitados a las Bordées de Cancale y Escale à Sète, están presentes en todos los festivales que algunos de ellos incluso han co-inventado y co-organizado, como el Fécamp Grand Escale en julio de 2022, cuyo director, Pascal Servain, es uno de los fundadores de L’Armée du Chalut!

Les Rendez-Vous d’Arthur: 1 día, 1 lugar, 1 concierto:

Del 18 de julio al 22 de julio :

– Martes a las 18:00 h > Atrio de La Fabrique

– Miércoles a las 18:00 h > La Halle aux poissons

– Jueves a las 18:00 h > Abadía de Graville

– Viernes a las 18:00 h > Sala Emergence

– Sábado a las 15.00 h > Biblioteca Niemeyer

Duración: 45 min.

Entrada gratuita.

Les Rendez-Vous d’Arthur: L’Armée du Chalut mit Bernard Subert, Sylvie Guiner, Michel Colleu, Pascal Servain, Gaël Rolland und Maurice Artus (Gesang & traditionelle Instrumente).

Die singenden Matrosen von L’Armée du Chalut sind Meister der traditionellen Musik, Anführer von Ankerwinden- und anderen Hissliedern, Sänger von rührenden Klageliedern über das Unglück des Lebens auf See und lassen die Bordlieder der Walfänger, Morutierer, Langfahrtschiffe und Matrosen der Königlichen Marine lebendig werden. Sie sind Sammler, Autoren von Büchern und CDs, die als Referenz für die musikalischen Traditionen der Seeleute gelten, und haben die Häfen des Ärmelkanals und des Atlantiks bereist – über Guadeloupe bis hin zu Saint-Pierre und Miquelon! Sie nehmen Sie mit auf eine Schiffsreise und lassen Sie vielleicht sogar singen, um ein Manöver an Bord zu leiten!

Die Armée du Chalut besteht aus Sängern, die an allen Kämpfen teilgenommen haben, um die Musik der Seeleute zu entdecken und zu leben: Man hat sie insbesondere seit den ersten maritimen Festen der 1980er Jahre in Pors Beac?h, dann Douarnenez, Paimpol und Brest gehört. Als Gäste der Bordées de Cancale oder der Escale à Sète sind sie bei allen Festen dabei, die einige von ihnen sogar miterfunden und mitorganisiert haben, wie etwa Fécamp Grand Escale im Juli 2022, dessen Direktor Pascal Servain einer der Gründer der L’Armée du Chalut ist!

Les Rendez-Vous d’Arthur: 1 Tag, 1 Ort, 1 Konzert :

Vom 18. Juli bis 22. Juli :

– Dienstag um 18 Uhr > La Fabrique Atrium

– Mittwoch um 18 Uhr > La Halle aux poissons (Fischmarkt)

– Donnerstag um 18 Uhr > Abbaye de Graville

– Freitag um 18 Uhr > Salle Emergence

– Samstag um 15 Uhr > Bibliothek Niemeyer

Dauer: 45 Minuten.

Eintritt frei.

