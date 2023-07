Les Rendez-Vous d’Arthur : La Tirade Baroque Le Havre, 11 juillet 2023, Le Havre.

Les Rendez-Vous d’Arthur : La Tirade Baroque avec Manon Voisin (flûtes à bec), Naomie Charlier (viole de gambe) et Willem Reitsema (clavecin).

La période baroque, dont les musicologues nous disent qu’elle court des débuts du XVIIème siècle à la mort de Jean-Sébastien Bach (1750) est l’une des plus longues de l’histoire de la musique… Pourtant, pendant de nombreuses années, elle n’était pas enseignée dans les conservatoires français et il fallait souvent faire le voyage vers les Pays-Bas, l’Allemagne ou l’Autriche pour en percer les secrets ainsi que les codes. Aujourd’hui, et fort heureusement, le paysage musical a changé et l’émergence d’une nouvelle et jeune génération d’instrumentistes « historiquement informés » laisse présager un bel avenir à la diffusion de cette musique sur l’ensemble de notre territoire, le Conservatoire du Havre ayant notamment fait le pari de lui accorder une place éminente !

Constitué de trois artistes-enseignants très actifs sur la région Normandie, (deux exerçant déjà leur activité au sein du Conservatoire Honegger…), La Triade Baroque proposera un récital permettant non seulement de découvrir « de près » des instruments rares ou souvent inutilisés dans les répertoires classiques, romantiques et modernes, mais également de survoler cette Europe que les compositeurs de l’époque parcouraient avec un volontarisme et une facilité qui nous étonnent aujourd’hui encore.

Les Rendez-Vous d’Arthur : 1 jour, 1 lieu, 1 concert :

Du 11 juillet au 15 juillet :

– Mardi à18h > La Fabrique Atrium

– Mercredi à 18h > La Halle aux poissons

– Jeudi à 18h > Abbaye de Graville

– Vendredi à 18h > Salle Emergence

– Samedi à 15h > Bibliothèque Niemeyer

Durée: 45 min.

Entrée libre..

Les Rendez-Vous d’Arthur: La Tirade Baroque with Manon Voisin (recorders), Naomie Charlier (viola da gamba) and Willem Reitsema (harpsichord).

The Baroque period, which musicologists tell us runs from the early 17th century to the death of Johann Sebastian Bach (1750), is one of the longest in the history of music? Yet for many years, it was not taught in French conservatories, and it was often necessary to travel to the Netherlands, Germany or Austria to discover its secrets and codes. Today, fortunately, the musical landscape has changed, and the emergence of a new, young generation of « historically informed » instrumentalists augurs well for the future of this music throughout France, with the Conservatoire du Havre in particular having taken up the challenge of giving it a prominent place!

La Triade Baroque, made up of three artists-teachers who are very active in the Normandy region (two of whom are already active at the Conservatoire Honegger?), will offer a recital that not only allows us to discover « up close » rare or often unused instruments from the classical, romantic and modern repertoires, but also to fly over the Europe that the composers of the time traversed with a voluntarism and ease that still amaze us today.

Les Rendez-Vous d’Arthur: 1 day, 1 venue, 1 concert:

From July 11 to July 15 :

– Tuesday at 6pm > La Fabrique Atrium

– Wednesday at 6pm > La Halle aux poissons

– Thursday at 6pm > Abbaye de Graville

– Friday at 6pm > Salle Emergence

– Saturday at 3pm > Bibliothèque Niemeyer

Duration: 45 min.

Free admission.

Les Rendez-Vous d’Arthur: La Tirade Baroque con Manon Voisin (flautas dulces), Naomie Charlier (viola da gamba) y Willem Reitsema (clave).

El periodo barroco, que según los musicólogos se extiende desde principios del siglo XVII hasta la muerte de Johann Sebastian Bach (1750), es uno de los más largos de la historia de la música? Sin embargo, durante muchos años no se enseñó en los conservatorios franceses, y a menudo era necesario viajar a los Países Bajos, Alemania o Austria para descubrir sus secretos y códigos. Hoy en día, afortunadamente, el panorama musical ha cambiado y la aparición de una nueva y joven generación de instrumentistas « historicistas » augura un buen futuro a esta música en toda Francia, y el Conservatorio de Le Havre, en particular, ha aceptado el reto de darle un lugar destacado

La Triade Baroque, compuesta por tres pedagogos muy activos de la región de Normandía (dos de los cuales ya están en activo en el Conservatorio Honegger), ofrecerá un recital que no sólo permitirá descubrir « de cerca » instrumentos raros o a menudo inutilizados de los repertorios clásico, romántico y moderno, sino también sobrevolar la Europa que los compositores de la época recorrieron con una voluntad y una facilidad que aún hoy nos asombran.

Les Rendez-Vous d’Arthur: 1 día, 1 lugar, 1 concierto:

Del 11 de julio al 15 de julio :

– Martes a las 18:00 h > Atrio de La Fabrique

– Miércoles a las 18:00 h > La Halle aux poissons

– Jueves a las 18:00 h > Abadía de Graville

– Viernes a las 18:00 h > Sala Emergence

– Sábado a las 15.00 h > Biblioteca Niemeyer

Duración: 45 min.

Entrada gratuita.

Les Rendez-Vous d’Arthur: La Tirade Baroque mit Manon Voisin (Blockflöten), Naomie Charlier (Viola da gamba) und Willem Reitsema (Cembalo).

Die Barockzeit, die laut Musikwissenschaftlern von den Anfängen des 17. Jahrhunderts bis zum Tod von Johann Sebastian Bach (1750) dauert, ist eine der längsten in der Musikgeschichte Dennoch wurde sie viele Jahre lang nicht an den französischen Konservatorien unterrichtet und man musste oft in die Niederlande, nach Deutschland oder Österreich reisen, um ihre Geheimnisse und Codes zu entschlüsseln. Heute hat sich die Musiklandschaft glücklicherweise verändert und eine neue, junge Generation von « historisch informierten » Instrumentalisten lässt eine große Zukunft für die Verbreitung dieser Musik in unserem Land erwarten

Die Barocktriade, bestehend aus drei in der Normandie sehr aktiven Künstlern und Lehrern (von denen zwei bereits am Honegger-Konservatorium tätig sind), bietet ein Recital, bei dem man nicht nur seltene oder oftmals unbenutzte Instrumente aus der Klassik, Romantik und Moderne aus nächster Nähe entdecken kann, sondern auch eine Reise durch Europa, das die Komponisten der damaligen Zeit mit einem Willen und einer Leichtigkeit bereisten, die uns noch heute in Erstaunen versetzen.

Les Rendez-Vous d’Arthur: 1 Tag, 1 Ort, 1 Konzert :

Vom 11. Juli bis zum 15. Juli :

– Dienstag um 18 Uhr > La Fabrique Atrium

– Mittwoch um 18 Uhr > La Halle aux poissons (Fischmarkt)

– Donnerstag um 18 Uhr > Abbaye de Graville

– Freitag um 18 Uhr > Salle Emergence

– Samstag um 15 Uhr > Bibliothek Niemeyer

Dauer: 45 Minuten.

Eintritt frei.

