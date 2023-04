Visite guidée : Du funiculaire aux Ormeaux 55 Rue Gustave Flaubert, 8 juillet 2023, Le Havre.

Panoramas et escaliers – Organisé par Pays d’art et d’histoire.

La visite commence en douceur avec un trajet en funiculaire, institution patrimoniale havraise qui relie les parties hautes et basses de la ville de puis 1890. Après avoir contemplé le vaste panorama qui se déploie au pied du fort de Tourneville, vus rejoignez les Ormeaux par différents escaliers. Quelques belles villas de style Art nouveau vous attendent !

Ticket de funiculaire à votre charge – Durée : 2h

Chaussures de marche conseillées.

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

2023-07-08 à 15:00:00 ; fin : 2023-07-08 . .

55 Rue Gustave Flaubert

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Panoramas and stairs – Organized by Pays d’art et d’histoire.

The visit begins gently with a ride on the funicular, a heritage institution of Le Havre that has linked the upper and lower parts of the city since 1890. After contemplating the vast panorama that unfolds at the foot of the Tourneville fort, you will reach the Ormeaux by various stairways. Some beautiful Art Nouveau style villas are waiting for you!

Funicular ticket at your expense – Duration: 2 hours

Walking shoes recommended.

Reservation required.

Meeting point communicated at the time of registration.

Panoramas y escaleras – Organizado por Pays d’art et d’histoire.

La visita comienza suavemente con un paseo en el funicular, institución patrimonial de Le Havre que une la parte alta y baja de la ciudad desde 1890. Tras contemplar el vasto panorama que se despliega a los pies del fuerte de Tourneville, llegará a los Ormeaux a través de varias escaleras. Le esperan unas preciosas villas de estilo Art Nouveau

Billete de funicular a su cargo – Duración: 2 horas

Se recomienda llevar calzado de senderismo.

Reserva obligatoria.

Punto de encuentro comunicado en la inscripción.

Panoramen und Treppen – Organisiert von Pays d’art et d’histoire.

Die Besichtigung beginnt sanft mit einer Fahrt in der Standseilbahn, die seit 1890 das Ober- und Unterland der Stadt verbindet und eine Institution des Kulturerbes von Le Havre ist. Nachdem Sie das weite Panorama am Fuße des Fort de Tourneville bewundert haben, erreichen Sie über verschiedene Treppen Les Ormeaux. Hier warten einige schöne Jugendstilvillen auf Sie!

Fahrkarte für die Standseilbahn zu Ihren Lasten – Dauer: 2 Std

Wanderschuhe werden empfohlen.

Eine Reservierung ist erforderlich.

Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.

Mise à jour le 2023-04-20 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité