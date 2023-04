Visite-jeux : Ceci n’est pas une visite… du Muséum ! Place du Vieux Marché, 1 juillet 2023, Le Havre.

Organisée par Pays d’Art et d’Histoire, en partenariat avec le Muséum d’histoire naturelle du Havre.

Mobilisez vos sens pour (re)découvrir l’ancien tribunal de la ville. Ce bâtiment de pierre, qui accueille le Muséum depuis 1881, connaîtra bientôt une nouvelle vie. Manipulations, jeux et croquis vous révèlent le passé et l’avenir de cet édifice du 18ème siècle.

Durée : 1h30 – En famille, à partir de 7 ans.

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

2023-07-01 à 15:00:00 ; fin : 2023-07-01 . .

Place du Vieux Marché

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Organized by Pays d’Art et d’Histoire, in partnership with the Natural History Museum of Le Havre.

Mobilize your senses to (re)discover the old court of the city. This stone building, which has housed the Museum since 1881, will soon be given a new life. Manipulations, games and sketches reveal the past and future of this 18th century building.

Duration: 1h30 – For families, from 7 years old.

Reservation required.

Meeting point communicated upon registration.

Organizado por Pays d’Art et d’Histoire, en colaboración con el Museo de Historia Natural de Le Havre.

Movilice sus sentidos para (re)descubrir la antigua corte de la ciudad. Este edificio de piedra, que alberga el Museo desde 1881, pronto tendrá una nueva vida. Manipulaciones, juegos y bocetos desvelan el pasado y el futuro de este edificio del siglo XVIII.

Duración: 1h30 – Para familias a partir de 7 años.

Reserva obligatoria.

Punto de encuentro comunicado en la inscripción.

Organisiert von Pays d’Art et d’Histoire, in Partnerschaft mit dem Muséum d’histoire naturelle du Havre.

Mobilisieren Sie Ihre Sinne, um das ehemalige Gerichtsgebäude der Stadt (wieder) zu entdecken. Dieses steinerne Gebäude, das seit 1881 das Museum beherbergt, wird bald ein neues Leben erfahren. Manipulationen, Spiele und Skizzen enthüllen Ihnen die Vergangenheit und die Zukunft dieses Gebäudes aus dem 18.

Dauer: 1,5 Stunden – Für Familien ab 7 Jahren.

Eine Reservierung ist erforderlich.

Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.

Mise à jour le 2023-04-20 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité