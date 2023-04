Visite à deux voix sur les pas de Bernardin de Saint-Pierre 133 Boulevard de Strasbourg, 25 juin 2023, Le Havre.

Esclavage, mémoires normandes – Organisé par Pays d’art et d’histoire.

En compagnie d’un guide-conférencier et du comédien Jean-Pierre Guiner, partez à la rencontre de cet humaniste né au Havre. Officier, grand voyageur et disciple de Rousseau, l’écrivain consacre ses réflexions à l’éducation, la nature ou encore l’abolition de l’esclavage. Correspondances et textes littéraires ponctuent la déambulation depuis la Maison de l’Armateur à l’Hôtel Dubocage de Bléville.

Durée : 2h

Réservation obligatoire

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

133 Boulevard de Strasbourg

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Slavery, Norman memories – Organized by Pays d’art et d’histoire.

In the company of a guide-lecturer and the actor Jean-Pierre Guiner, meet this humanist born in Le Havre. Officer, great traveler and disciple of Rousseau, the writer dedicates his thoughts to education, nature or the abolition of slavery. Correspondences and literary texts punctuate the stroll from the House of the Shipowner to the Hotel Dubocage de Bléville.

Duration: 2 hours

Reservation required

Meeting point communicated at the time of registration.

Esclavitud, memorias normandas – Organizado por Pays d’art et d’histoire.

En compañía de un conferenciante-guía y del actor Jean-Pierre Guiner, vaya al encuentro de este humanista nacido en El Havre. Oficial, gran viajero y discípulo de Rousseau, el escritor dedicó su pensamiento a la educación, la naturaleza y la abolición de la esclavitud. Correspondencia y textos literarios jalonan el paseo desde la Maison de l’Armateur hasta el Hôtel Dubocage de Bléville.

Duración: 2 horas

Reserva obligatoria

Punto de encuentro comunicado en el momento de la inscripción.

Esclavage, mémoires normandes – Organisiert von Pays d’art et d’histoire.

Machen Sie sich in Begleitung eines Fremdenführers und des Schauspielers Jean-Pierre Guiner auf die Suche nach dem in Le Havre geborenen Humanisten. Der Offizier, Weltreisende und Schüler von Rousseau widmete seine Reflexionen der Erziehung, der Natur und der Abschaffung der Sklaverei. Korrespondenzen und literarische Texte untermalen den Spaziergang vom Maison de l’Armateur bis zum Hôtel Dubocage de Bléville.

Dauer: 2 Stunden

Eine Reservierung ist erforderlich

Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.

