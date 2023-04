Sortie découverte : Les oiseaux de nos parcs et jardins Rue de la Bouteillerie, 18 juin 2023, Le Havre.

Cette sortie est organisée dans le cadre du projet d’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC).

Au cours d’une balade dans l’un des parcs du Havre, venez voir ou entendre chanter les oiseaux peuplant nos espaces verts. Mésange, rouge-gorge ou pic vert, ces boules de plumes n’auront plus de secrets pour vous.

Rendez-vous à l’entrée du parc de Rouelles, sur le grand parking.

Réservation obligatoire au 02 35 19 61 04 (du lundi au vendredi de 9h à 16h) ou sur biodiversite@lehavre.fr.

2023-06-18 à 14:30:00 ; fin : 2023-06-18 . .

Rue de la Bouteillerie

Le Havre 76610 Seine-Maritime Normandie



This outing is organized as part of the Atlas of Communal Biodiversity (ABC) project.

During a walk in one of the parks of Le Havre, come to see or to hear singing the birds populating our green spaces. Chickadee, robin or green woodpecker, these balls of feathers will have no more secrets for you.

Meet at the entrance of the Rouelles park, on the big parking lot.

Reservation required at 02 35 19 61 04 (Monday to Friday from 9am to 4pm) or at biodiversite@lehavre.fr

Esta salida se organiza en el marco del proyecto Atlas de Biodiversidad Comunitaria (ABC).

Durante un paseo por uno de los parques de Le Havre, venga a ver u oír los pájaros que habitan nuestros espacios verdes. Carboneros, petirrojos o pájaros carpinteros verdes, estas bolas de plumas ya no tendrán secretos para usted.

Cita en la entrada del parque de las Rouelles, en el gran aparcamiento.

Reserva obligatoria en el 02 35 19 61 04 (de lunes a viernes de 9:00 a 16:00) o en biodiversite@lehavre.fr

Dieser Ausflug wird im Rahmen des Projekts « Atlas der kommunalen Biodiversität » (ABC) organisiert.

Bei einem Spaziergang durch einen der Parks von Le Havre können Sie die Vögel sehen oder singen hören, die unsere Grünflächen bevölkern. Ob Meise, Rotkehlchen oder Grünspecht, diese Federbälle werden keine Geheimnisse mehr vor Ihnen haben.

Treffpunkt ist der Eingang zum Parc de Rouelles auf dem großen Parkplatz.

Reservierung erforderlich unter 02 35 19 61 04 (montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr) oder auf biodiversite@lehavre.fr

Mise à jour le 2023-03-27 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité