Balade urbaine : Sauvages de ma rue Place Henri Chandelier, 17 juin 2023, Le Havre.

Cette sortie est organisée dans le cadre du projet d’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC).

Mieux vivre avec les plantes spontanées de notre quotidien !

En ville basse et en ville haute, mais aussi dans les cimetières participez à ces balades urbaines pour mieux connaître les plantes sauvages qui poussent dans les rues de votre quartier, autour des pieds d’arbres, sur les trottoirs, dans les pelouses…

Venez vous initier à cette activité de science participative et (re)découvrir la flore urbaine des rues du Havre.

Rassurez-vous, aucune connaissance en botanique n’est nécessaire !

Rendez-vous place Henri Chandelier à Sanvic.

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 (du lundi au vendredi de 9h à 16h) ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr.

2023-06-17 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-17 . .

Place Henri Chandelier

Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie



This outing is organized as part of the Atlas of Communal Biodiversity (ABC) project.

Living better with the spontaneous plants of our daily life!

In the lower and upper city, but also in the cemeteries, take part in these urban walks to learn more about the wild plants that grow in the streets of your neighborhood, around the feet of trees, on the sidewalks, in the lawns …

Come to initiate you in this activity of participative science and (re)discover the urban flora of the streets of Le Havre.

Don’t worry, no knowledge of botany is necessary!

See you at Henri Chandelier square in Sanvic.

Reservation required at 02 32 74 04 33 (Monday to Friday from 9am to 4pm) or on jardinssuspendus@lehavre.fr

Esta salida se organiza en el marco del proyecto Atlas de Biodiversidad Comunitaria (ABC).

¡Vivir mejor con las plantas espontáneas de nuestra vida cotidiana!

En la parte baja y alta de la ciudad, pero también en los cementerios, participe en estos paseos urbanos para conocer mejor las plantas silvestres que crecen en las calles de su barrio, al pie de los árboles, en las aceras, en el césped…

Venga a conocer esta actividad científica participativa y (re)descubra la flora urbana de las calles de Le Havre.

No se preocupe, ¡no es necesario tener conocimientos de botánica!

Cita en la plaza Henri Chandelier de Sanvic.

Reserva obligatoria en el 02 32 74 04 33 (de lunes a viernes de 9.00 a 16.00) o en jardinssuspendus@lehavre.fr

Dieser Ausflug wird im Rahmen des Projekts « Atlas der kommunalen Biodiversität » (ABC) organisiert.

Besser leben mit den spontanen Pflanzen in unserem Alltag!

In der Unter- und Oberstadt, aber auch auf den Friedhöfen nehmen Sie an diesen Stadtspaziergängen teil, um mehr über die wilden Pflanzen zu erfahren, die in den Straßen Ihres Viertels, an Baumfüßen, auf den Bürgersteigen, in den Rasenflächen usw. wachsen.

Machen Sie sich mit dieser partizipativen Wissenschaftsaktivität vertraut und entdecken Sie die städtische Flora in den Straßen von Le Havre (wieder).

Keine Sorge, Sie brauchen keine botanischen Kenntnisse!

Treffpunkt: Place Henri Chandelier in Sanvic.

Reservierung erforderlich unter 02 32 74 04 33 (montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr) oder auf jardinssuspendus@lehavre.fr

Mise à jour le 2023-03-24 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité