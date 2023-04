Visite guidée : Albert Marquet, peintre de l’eau Quai de Southampton, 17 juin 2023, Le Havre.

Histoires d’eaux – Organisée par Pays d’art et d’histoire.

En écho à l’exposition présentée au MuMa, suivez la guide-conférencière sur les pas de l’artiste pour identifier les paysages urbains peints par Albert Marquet lors de ses séjours au Havre. Le parcours vous emmène au bord de l’eau, des bassins à la plage, en passant par le port historique.

Durée : 2h

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

2023-06-17 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-17 . .

Quai de Southampton

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Water stories – Organized by Pays d’art et d’histoire.

Echoing the exhibition presented at the MuMa, follow the guide-lecturer on the steps of the artist to identify the urban landscapes painted by Albert Marquet during his stays in Le Havre. The tour takes you along the waterfront, from the basins to the beach, passing by the historic port.

Duration: 2 hours

Reservation required.

Meeting point communicated upon registration.

Historias del agua – Organizado por Pays d’art et d’histoire.

Como eco de la exposición presentada en el MuMa, siga al guía-conferenciante tras las huellas del artista para identificar los paisajes urbanos pintados por Albert Marquet durante sus estancias en El Havre. El recorrido le llevará a lo largo del paseo marítimo, desde las dársenas hasta la playa, pasando por el puerto histórico.

Duración: 2 horas

Reserva obligatoria.

Punto de encuentro comunicado en el momento de la inscripción.

Histoires d’eaux – Organisiert von Pays d’art et d’histoire.

In Anlehnung an die Ausstellung im MuMa folgen Sie der Fremdenführerin auf den Spuren des Künstlers, um die Stadtlandschaften zu identifizieren, die Albert Marquet während seiner Aufenthalte in Le Havre gemalt hat. Der Rundgang führt Sie am Wasser entlang, von den Becken über den historischen Hafen bis hin zum Strand.

Dauer: 2 Std

Eine Reservierung ist erforderlich.

Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.

Mise à jour le 2023-04-19 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité