Visite guidée : Le centre reconstruit se met au vert 181 Rue de Paris, 11 juin 2023, Le Havre.

Patrimoine de la Reconstruction – Organisé par Pays d’art et d’histoire.

En partenariat avec la direction des Espaces verts de la Ville du Havre et Un Été Au Havre.

D’apparence minéral, le centre reconstruit est en réalité émaillé de verdure. En compagnie d’une guide-conférencière et d’un paysagiste, explorez cours et espaces publics pour comprendre l’évolution du rapport entre la nature et la composition urbaine, depuis Auguste Perret jusqu’aux récents programmes de mise en valeur des espaces verts.

Durée : 1h30

Réservation obligatoire

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

2023-06-11 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-11 . .

181 Rue de Paris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Heritage of the Reconstruction – Organized by Pays d’art et d’histoire.

In partnership with the City of Le Havre’s Green Spaces Department and Un Été Au Havre.

Of mineral appearance, the rebuilt center is in reality studded with greenery. In the company of a guide-lecturer and a landscape gardener, explore the courtyards and public spaces to understand the evolution of the relationship between nature and urban composition, from Auguste Perret to the recent programs to enhance green spaces.

Duration: 1h30

Reservation required

Meeting point communicated upon registration.

Reconstrucción del patrimonio – Organizado por Pays d’art et d’histoire.

En colaboración con el Departamento de Espacios Verdes de la Ciudad de Le Havre y Un Été Au Havre.

El centro de la ciudad reconstruido tiene un aspecto aparentemente mineral, pero en realidad está salpicado de vegetación. En compañía de un guía y un paisajista, explore los patios y espacios públicos para comprender la evolución de la relación entre naturaleza y composición urbana, desde Auguste Perret hasta los recientes programas de valorización de los espacios verdes.

Duración: 1h30

Reserva obligatoria

El punto de encuentro se comunicará en el momento de la inscripción.

Erbe des Wiederaufbaus – Organisiert von Pays d’art et d’histoire.

In Partnerschaft mit der Direction des Espaces verts de la Ville du Havre und Un Été Au Havre.

Das wiederaufgebaute Zentrum sieht mineralisch aus, ist aber in Wirklichkeit mit Grünflächen übersät. Erkunden Sie in Begleitung einer Fremdenführerin und eines Landschaftsarchitekten Höfe und öffentliche Räume, um die Entwicklung der Beziehung zwischen Natur und Stadtgestaltung von Auguste Perret bis hin zu den jüngsten Programmen zur Aufwertung der Grünflächen zu verstehen.

Dauer: 1,5 Stunden

Eine Reservierung ist erforderlich

Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.

