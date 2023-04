Spectacle : Elles Women Show 5 Quai Frissard, 10 juin 2023, Le Havre.

Le Elles Women Show revient !

Pour sa 5ème édition, le Elles Women Show s’installe au Havre. « Marrainée » par une artiste reconnue en maîtresse de cérémonie, huit femmes vont égayer la scène du Magic Mirrors au Havre durant 2 heures.

La précédente édition, marrainée par Julie Ferrier, a fait salle comble à la Grande Comédie de Paris. Ne manquez pas une occasion pareille : 8 femmes talentueuses réunies. 1 marraine et 7 humoristes émergentes et confirmées se relayent sur la scène avec des sketches détonants. Une soirée unique. Un spectacle pour tous.

Un panel de femmes, ayant chacune son talent. Énergie et une bonne humeur garanties. Une diversité de sujets abordés avec un grain de folie, d’ironie, de grotesque, de burlesque ou de parodie. Chaque sketch emmènera le spectateur dans un univers différent, assurant un amusement en permanence renouvelé. La mise en scène de la soirée propose une rythmique soutenue.

« Les femmes, longtemps restées dans l’ombre dans le domaine de l’humour, prennent ici une jolie revanche. » – Dixit Cécile Strouk.

A partir de 15 ans – Rendez-vous au Magic Mirrors.

Renseignements : lamaisonkifai@gmail.com

Tarif : 25 €.

2023-06-10 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-10 . .

5 Quai Frissard

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



The Elles Women Show is back!

For its 5th edition, the Elles Women Show settles in Le Havre. « Sponsored by a recognized artist as mistress of ceremony, eight women will brighten up the stage of the Magic Mirrors in Le Havre during 2 hours.

The previous edition, sponsored by Julie Ferrier, was sold out at the Grande Comédie de Paris. Don’t miss such an opportunity: 8 talented women together. 1 godmother and 7 emerging and confirmed comedians take turns on the stage with explosive sketches. A unique evening. A show for everyone.

A panel of women, each with her own talent. Energy and good humor guaranteed. A diversity of subjects approached with a grain of madness, irony, grotesque, burlesque or parody. Each sketch will take the spectator into a different universe, ensuring a permanently renewed amusement. The staging of the evening offers a sustained rhythm.

« Women, who have long remained in the shadows in the field of humor, take a nice revenge here. » – Says Cecile Strouk.

From 15 years old – See you at Magic Mirrors.

Information : lamaisonkifai@gmail.com

Price : 25 ?

¡Vuelve el espectáculo « Elles Women Show »!

En su 5ª edición, el Elles Women Show llega a Le Havre. « Apadrinadas por un artista de renombre como maestro de ceremonias, ocho mujeres alegrarán durante dos horas el escenario de los Espejos Mágicos de Le Havre.

Las entradas para la edición anterior, apadrinada por Julie Ferrier, se agotaron en la Grande Comédie de París. No se pierda esta oportunidad: 8 mujeres de talento juntas. 1 madrina y 7 cómicas emergentes y confirmadas se turnan en el escenario con sketches explosivos. Una velada única. Un espectáculo para todos los públicos.

Un panel de mujeres, cada una con su propio talento. Energía y buen humor garantizados. Una diversidad de temas abordados con un toque de locura, ironía, grotesco, burlesco o paródico. Cada sketch llevará al espectador a un universo diferente, garantizando una sensación de diversión constantemente renovada. La puesta en escena de la velada ofrece un ritmo sostenido.

« Las mujeres, que durante mucho tiempo han permanecido en la sombra en el campo del humor, se toman aquí la revancha – Dice Cécile Strouk.

A partir de 15 años – Nos vemos en Magic Mirrors.

Información: lamaisonkifai@gmail.com

Precio: 25

Die Elles Women Show kommt zurück!

Zum fünften Mal findet die Elles Women Show in Le Havre statt. unter der « Patenschaft » einer anerkannten Künstlerin als Zeremonienmeisterin werden acht Frauen zwei Stunden lang die Bühne des Magic Mirrors in Le Havre beleben.

Die vorangegangene Ausgabe unter der Schirmherrschaft von Julie Ferrier sorgte für ein volles Haus in der Grande Comédie in Paris. Lassen Sie sich eine solche Gelegenheit nicht entgehen: 8 talentierte Frauen versammelt. 1 Patin und 7 aufstrebende und etablierte Humoristinnen wechseln sich auf der Bühne mit explosiven Sketchen ab. Ein einzigartiger Abend. Eine Show für alle.

Ein Panel von Frauen, jede mit ihrem eigenen Talent. Energie und gute Laune garantiert. Eine Vielfalt an Themen, die mit einer Prise Wahnsinn, Ironie, Groteske, Burleske oder Parodie behandelt werden. Jeder Sketch führt den Zuschauer in eine andere Welt und sorgt für ständig neue Unterhaltung. Die Inszenierung des Abends bietet einen straffen Rhythmus.

« Die Frauen, die im Bereich des Humors lange im Schatten standen, nehmen hier eine schöne Revanche » – Sagt Cécile Strouk.

Ab 15 Jahren – Treffpunkt im Magic Mirrors.

Informationen: lamaisonkifai@gmail.com

Preis: 25 ?

Mise à jour le 2023-04-11 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité