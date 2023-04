Concert : Antes & Madzes + Von Vs Rue du 329ème Régiment d’Infanterie, 7 juin 2023, Le Havre.

> Antes & Madzes [Rap]

Antes & Madzes écrivent un rap teinté de rock et de musique électronique, entre Orelsan et Set&Match. Leur spécialité ? Poser des mots simples sur les maux complexes rencontrés par la jeunesse, toujours avec humour. Ils remettent les défaites à la mode, transforment les routines en aventures et les malheurs en grandes fêtes. Après un premier album et des concerts en première partie de BigFlo & Oli, Guizmo ou PuppetMastaz, le duo sort en 2022 son deuxième EP « En vrai ». Des chansons décomplexées, jonglant avec les sonorités, comme de petites histoires scénarisées. Une véritable boule d’énergie qui fait du bien !

> Von Vs [Rap]

Le havrais d’adoption Von Vs plonge dans la culture hip-hop dès l’adolescence via l’aspect freestyle du rap. Influencé par Orelsan, Népal, Sopico ou encore Twenty One Pilots, il utilise l’écriture telle un vide-sac, pour dépeindre le réel. Scander les mots, rythmer, alterner temps volcaniques et accalmies, faire vibrer, émouvoir aussi, sont l’essence de la musique de Von Vs..

2023-06-07 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-07 . .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



> Antes & Madzes [Rap]

Antes & Madzes write a rap tinged with rock and electronic music, between Orelsan and Set&Match. Their specialty? To put simple words on the complex evils met by the youth, always with humor. They make defeats fashionable, transform routines into adventures and misfortunes into great parties. After a first album and concerts in support of BigFlo & Oli, Guizmo or PuppetMastaz, the duo released in 2022 their second EP « En vrai ». Uncomplicated songs, juggling with sounds, like small scripted stories. A real ball of energy that feels good!

> Von Vs [Rap]

Von Vs, a native of Le Havre, has been immersed in hip-hop culture since his teenage years via the freestyle aspect of rap. Influenced by Orelsan, Nepal, Sopico or Twenty One Pilots, he uses writing as a bag to depict reality. Scoring words, rhythm, alternating volcanic times and lulls, making vibrate, moving too, are the essence of Von Vs’ music.

> Antes & Madzes [Rap]

Antes & Madzes escriben un rap teñido de rock y música electrónica, a medio camino entre Orelsan y Set&Match. ¿Su especialidad? Poner palabras sencillas a los complejos problemas a los que se enfrentan los jóvenes, siempre con humor. Vuelven a poner de moda las derrotas, convierten las rutinas en aventuras y las desgracias en grandes fiestas. Tras un primer álbum y conciertos como teloneros de BigFlo & Oli, Guizmo o PuppetMastaz, el dúo publicó su segundo EP « En vrai » en 2022. Canciones sin complicaciones, malabares sonoros, como pequeñas historias guionizadas. ¡Una auténtica bola de energía que sienta bien!

> Von Vs [Rap]

Von Vs, natural de Le Havre, está inmerso en la cultura hip-hop desde su adolescencia, a través de la vertiente freestyle del rap. Influenciado por Orelsan, Nepal, Sopico o Twenty One Pilots, utiliza la escritura como un saco de trucos para representar la realidad. La esencia de la música de Von Vs es corear las palabras, dar ritmo, alternar tiempos volcánicos y calmas, hacer vibrar, emocionar también.

> Antes & Madzes [Rap]

Antes & Madzes schreiben einen von Rock und elektronischer Musik gefärbten Rap, der zwischen Orelsan und Set&Match angesiedelt ist. Was ist ihre Spezialität? Einfache Worte für die komplexen Probleme der Jugend zu finden, immer mit Humor. Sie bringen Niederlagen wieder in Mode, verwandeln Routinen in Abenteuer und Missgeschicke in große Feste. Nach einem ersten Album und Auftritten als Vorgruppe von BigFlo & Oli, Guizmo oder PuppetMastaz veröffentlicht das Duo 2022 seine zweite EP « En vrai ». Ungezwungene Songs, die mit den Klängen jonglieren, wie kleine Geschichten mit Drehbuch. Ein wahres Energiebündel, das gut tut!

> Von Vs [Rap]

Der Wahl-Havraiser Von Vs taucht schon als Jugendlicher über den Freestyle-Aspekt des Rap in die Hip-Hop-Kultur ein. Beeinflusst von Orelsan, Nepal, Sopico oder auch Twenty One Pilots, nutzt er das Schreiben wie eine Mülltüte, um die Realität zu schildern. Das Skandieren von Wörtern, das Rhythmisieren, das Abwechseln von vulkanischen Zeiten und Ruhepausen, das Vibrieren, aber auch das Rühren sind die Essenz der Musik von Von Vs.

