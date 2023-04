Animation La Cěpée : La forêt en tous sens, 3 juin 2023, Le Havre .

Animation La Cěpée : La forêt en tous sens

Découverte sensible et sensorielle, avec La Cěpée et Le Havre de Culture(s).

N’oubliez pas de mettre des vêtements salissants et une paire de chaussures fermées.

A partir de 6 ans.

Rendez-vous à la Ferme d’Eprémesnil, Le Havre, le samedi 3 juin à 14h30.

10€ par personne, sur inscription par téléphone au 06 09 61 70 77.

la.cepee76@posteo.net +33 6 09 61 70 77

