Spectacle : La voie des femmes 64 Quai de la Réunion, 3 juin 2023, Le Havre.

« La voie des femmes » est une série de témoignages délivrés et confiés par des femmes.

Chaque soir, cinq personnalités d’horizons différents (comédiennes, chanteuses, mamans, chefs d’entreprise…) partageront la scène en alternance pour raconter leurs histoires, leur parole de vérité, un devoir de mémoire ainsi qu’une vitrine de la liberté des femmes et de leurs conditions.

Une aventure théâtrale à dimension humaine et sociale, un vibrant hommage et un hymne à la femme sans pour autant oublier les hommes !

Mise en scène : Sévenine Ferrer et Léa Lando.

2023-06-03 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-03 . .

64 Quai de la Réunion

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



« La voie des femmes » is a series of testimonies delivered and confided by women.

Each evening, five personalities from different backgrounds (actresses, singers, mothers, business leaders …) will share the stage alternately to tell their stories, their word of truth, a duty to remember as well as a showcase of women’s freedom and their conditions.

A theatrical adventure with a human and social dimension, a vibrant tribute and a hymn to women without forgetting men!

Director: Sévenine Ferrer and Léa Lando

« El camino de las mujeres » es una serie de testimonios entregados y confiados por mujeres.

Cada noche, cinco personalidades de distintos ámbitos (actrices, cantantes, madres, directoras de empresa, etc.) compartirán por turnos el escenario para contar sus historias, sus palabras de verdad, un deber de memoria y un alegato a favor de la libertad y las condiciones de las mujeres.

¡Una aventura teatral de dimensión humana y social, un vibrante homenaje y un himno a las mujeres sin olvidar a los hombres!

Dirección: Sévenine Ferrer y Léa Lando

« Der Weg der Frauen » ist eine Reihe von Zeugnissen, die von Frauen geliefert und anvertraut wurden.

Jeden Abend teilen sich fünf Persönlichkeiten mit unterschiedlichem Hintergrund (Schauspielerinnen, Sängerinnen, Mütter, Unternehmerinnen usw.) abwechselnd die Bühne, um ihre Geschichten zu erzählen, ihr Wort der Wahrheit, eine Pflicht zur Erinnerung und ein Schaufenster für die Freiheit der Frauen und ihre Bedingungen.

Ein Theaterabenteuer mit menschlicher und sozialer Dimension, eine Hommage und Hymne an die Frau, ohne dabei die Männer zu vergessen!

Regie: Sévenine Ferrer und Léa Lando

