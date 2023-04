Musique : Trois concertos pour flûte Place Oscar Niemeyer, 31 mai 2023, Le Havre.

Les Musiciens de Saint-Julien / François Lazarevitch

Musique pour les temps difficiles

Comment Mozart a-t-il pu écrire une musique aussi lumineuse dans une période aussi sombre de sa vie ? Comment a-t-il pu rendre un si bel hommage à un instrument que, de son propre aveu, il n’aimait pas ?

C’est sûrement l’une des illustrations de son génie, que d’avoir si finement écrit alors qu’il écrivait par nécessité, pour contenter de riches flûtistes amateurs alors qu’il souffrait de solitude, qu’il était en difficulté financière et que la guerre grondait dans son pays.

Jouer aujourd’hui les trois concertos qu’il a dédiés à la flûte est un délice dont ne se privent pas Les Musiciens de Saint-Julien. Emmenés par François Lazarevitch, ils se produisent ici en grande formation et mettent en lumière les plus belles pages du répertoire classique. Par sa fraîcheur, sa simplicité et sa propension à la joie, Mozart emporte l’auditeur loin des temps difficiles..

2023-05-31 à 19:30:00 ; fin : 2023-05-31 . .

Place Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Music for difficult times

How could Mozart have written such luminous music in such a dark period of his life? How could he pay such a beautiful tribute to an instrument that, by his own admission, he did not like?

It is surely one of the illustrations of his genius that he wrote so finely when he was writing out of necessity, to satisfy rich amateur flautists while he was suffering from loneliness, financial difficulties and the war was raging in his country.

Playing today the three concertos he dedicated to the flute is a delight that Les Musiciens de Saint-Julien will not miss. Led by François Lazarevitch, they perform here in a large ensemble and bring to light the most beautiful pages of the classical repertoire. Mozart’s freshness, simplicity and joyfulness take the listener far away from difficult times.

Música para tiempos difíciles

¿Cómo pudo Mozart escribir una música tan luminosa en un momento tan oscuro de su vida? ¿Cómo pudo rendir tan bello homenaje a un instrumento que, según admitió, no le gustaba?

Es sin duda una de las ilustraciones de su genio que escribiera tan finamente cuando lo hacía por necesidad, para satisfacer a los ricos flautistas aficionados mientras él sufría la soledad, las dificultades financieras y la guerra en su país.

Tocar hoy los tres conciertos que dedicó a la flauta es una delicia que no se les niega a Les Musiciens de Saint-Julien. Dirigidos por François Lazarevitch, actúan aquí en un gran conjunto y sacan a la luz las páginas más bellas del repertorio clásico. Con su frescura, sencillez y alegría, Mozart aleja al oyente de los tiempos difíciles.

Musik für schwierige Zeiten

Wie konnte Mozart in einer so dunklen Zeit seines Lebens eine so helle Musik schreiben? Wie konnte er einem Instrument, das er nach eigenem Bekunden nicht mochte, eine so schöne Hommage erweisen?

Es ist sicherlich eine der Illustrationen seines Genies, dass er so feinfühlig schrieb, obwohl er aus Not schrieb, um reiche Amateurflötisten zufrieden zu stellen, während er unter Einsamkeit litt, in finanziellen Schwierigkeiten steckte und der Krieg in seinem Land tobte.

Die drei Konzerte, die er der Flöte widmete, heute zu spielen, ist ein Genuss, den sich die Musiciens de Saint-Julien nicht entgehen lassen. Unter der Leitung von François Lazarevitch treten sie hier in großer Besetzung auf und bringen die schönsten Seiten des klassischen Repertoires ans Licht. Mit seiner Frische, seiner Einfachheit und seinem Hang zur Freude entführt Mozart den Zuhörer weit weg von schwierigen Zeiten.

