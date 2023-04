Concert : The Darts + Tasha B & The Queenmakers Rue du 329ème Régiment d’Infanterie, 31 mai 2023, Le Havre.

Soirée organisée avec l’association HeadFirst.

> The Darts [Rock garage]

En très peu de temps, The Darts s’est imposé comme un groupe incontournable de la scène garage contemporaine. Réputées pour leurs prestations scéniques, les quatre filles enchainent les tournées en Amérique et en Europe. Grâce à leur énergie explosive, elles marquent les esprits en retournant les scènes des festivals. Leur troisième album « Snake Oil » est sorti en février 2023. Dans la lignée des précédents, il est un concentré de punk sur lequel on ne peut résister à l’envie de se défouler.

> Tasha B. and The Queenmakers [Punk / Rock]

Après avoir foulé les scènes européennes avec son groupe U’lers, Tasha B s’oriente vers un projet plus personnel. C’est ainsi qu’elle s’entoure des havrais The Queenmakers : François Lebas (ex François Premiers), Boris Lebodo, Stéphane Touboulic (ex Dickybird), Matthieu Poupard (ex Little Bob Blues Bastards) et Arnaud Clément (ex Swindle Orchestra). Il émane de cette rencontre des textes intimes, sombres et tourmentés, posés sur des sons électro, des guitares punk et de puissantes percussions. Prévu pour mai 2023, leur premier LP est à découvrir en live au Tetris..

2023-05-31 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-31 . .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Evening organized with the association HeadFirst.

> The Darts [Garage rock]

In a very short period of time, The Darts have established themselves as an essential band of the contemporary garage scene. Renowned for their live performances, the four girls have been touring America and Europe. Thanks to their explosive energy, they make their mark by turning the festival stages upside down. Their third album « Snake Oil » was released in February 2023. In the line of the previous ones, it is a concentrate of punk on which we can’t resist the desire to let off steam.

> Tasha B. and The Queenmakers [Punk / Rock]

After treading the European stages with her band U’lers, Tasha B. is turning to a more personal project. That’s why she surrounded herself with The Queenmakers from Le Havre : François Lebas (ex François Premiers), Boris Lebodo, Stéphane Touboulic (ex Dickybird), Matthieu Poupard (ex Little Bob Blues Bastards) and Arnaud Clément (ex Swindle Orchestra). The result of this meeting is intimate, dark and tormented texts, set on electro sounds, punk guitars and powerful percussions. Scheduled for May 2023, their first LP is to be discovered live at Tetris.

Velada organizada con la asociación HeadFirst.

> The Darts [Garage rock]

En muy poco tiempo, The Darts se han consolidado como un grupo imprescindible en la escena garage contemporánea. Conocidas por sus actuaciones en directo, las cuatro chicas recorren América y Europa una tras otra. Gracias a su energía explosiva, se están haciendo un nombre poniendo patas arriba los escenarios de los festivales. Su tercer álbum, « Snake Oil », salió a la venta en febrero de 2023. En la tradición de sus álbumes anteriores, es un concentrado de punk en el que no se puede resistir el deseo de desahogarse.

> Tasha B. and The Queenmakers [Punk / Rock] (en inglés)

Después de pisar los escenarios europeos con su banda U’lers, Tasha B. se vuelca en un proyecto más personal. Así es como se rodeó de The Queenmakers de Le Havre: François Lebas (ex François Premiers), Boris Lebodo, Stéphane Touboulic (ex Dickybird), Matthieu Poupard (ex Little Bob Blues Bastards) y Arnaud Clément (ex Swindle Orchestra). El resultado son letras íntimas, oscuras y atormentadas, ambientadas con sonidos electro, guitarras punk y potentes percusiones. Previsto para mayo de 2023, su primer LP se descubrirá en directo en Tetris.

Abendveranstaltung, die in Zusammenarbeit mit dem Verein HeadFirst organisiert wird.

> The Darts [Garage Rock]

Innerhalb kürzester Zeit haben sich The Darts als unumgängliche Band der zeitgenössischen Garage-Szene etabliert. Die vier Mädchen sind für ihre Bühnenauftritte bekannt und gehen in Amerika und Europa auf Tournee. Dank ihrer explosiven Energie hinterlassen sie einen bleibenden Eindruck, indem sie die Bühnen der Festivals auf den Kopf stellen. Ihr drittes Album « Snake Oil » wurde im Februar 2023 veröffentlicht. Es steht in der Tradition der vorherigen Alben und ist ein Konzentrat aus Punk, bei dem man nicht widerstehen kann, sich auszutoben.

> Tasha B. and The Queenmakers [Punk / Rock]

Nachdem Tasha B mit ihrer Band U’lers die europäischen Bühnen betreten hatte, wandte sie sich einem persönlicheren Projekt zu. So umgibt sie sich mit den The Queenmakers aus Le Havre: François Lebas (ex François Premiers), Boris Lebodo, Stéphane Touboulic (ex Dickybird), Matthieu Poupard (ex Little Bob Blues Bastards) und Arnaud Clément (ex Swindle Orchestra). Aus dieser Begegnung gehen intime, düstere und gequälte Texte hervor, die auf Elektroklänge, Punkgitarren und kraftvolle Perkussion gelegt sind. Ihre erste LP ist für Mai 2023 geplant und kann live im Tetris entdeckt werden.

