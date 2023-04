Atelier-conférence : La prévention des risques liés au jardinage 76 Rue du Fort, 24 mai 2023, Le Havre.

Le jardinage demande souvent l’utilisation d’outils coupants, contendants, mécanisés, lourds et qui peuvent, si nous ne sommes pas attentifs, provoquer des douleurs ou des blessures plus ou moins graves. Venez durant ces ateliers apprendre les bons gestes pour jardiner en toute sécurité.

Rendez-vous à l’accueil des serres.

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 (du lundi au vendredi de 9h à 16h) ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédant l’atelier..

2023-05-24 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-24 16:00:00. .

76 Rue du Fort

Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie



Gardening often requires the use of sharp, blunt, mechanized, heavy tools that can, if we are not careful, cause pain or injuries more or less serious. Come to these workshops to learn the good gestures to garden in full safety.

Meet at the reception of the greenhouses.

Reservations are required on 02 32 74 04 33 (Monday to Friday from 9am to 4pm) or on jardinssuspendus@lehavre.fr, until the day before the workshop.

La jardinería requiere a menudo el uso de herramientas afiladas, romas, mecanizadas y pesadas que, si no tenemos cuidado, pueden causar dolor o lesiones de diversa gravedad. Venga y aprenda la forma correcta de trabajar en el jardín con seguridad durante estos talleres.

Cita en la recepción del invernadero.

Es necesario reservar en el 02 32 74 04 33 (de lunes a viernes de 9.00 a 16.00) o en jardinssuspendus@lehavre.fr, hasta la víspera del taller.

Bei der Gartenarbeit werden oft scharfe, stumpfe, maschinelle und schwere Werkzeuge verwendet, die, wenn wir nicht aufpassen, Schmerzen oder mehr oder weniger schwere Verletzungen verursachen können. Lernen Sie in diesen Workshops die richtigen Handgriffe für eine sichere Gartenarbeit.

Treffpunkt ist der Empfang der Gewächshäuser.

Reservierung erforderlich unter 02 32 74 04 33 (Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr) oder jardinssuspendus@lehavre.fr, bis zum Tag vor dem Workshop.

Mise à jour le 2023-03-16 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité