Visite-jeux : Ceci n’est pas une visite… du centre reconstruit ! 181 Rue de Paris, 20 mai 2023, Le Havre.

Organisée par Pays d’Art et d’Histoire

Mobilisez vos sens pour (re)découvrir la ville reconstruite par Auguste Perret et vivre une expérience inédite. Au fil des jeux et manipulations autour des formes, des matières et des sons, vous appréhendez autrement l’environnement urbain et regardez le centre-ville d’un autre oeil !

Durée : 1h30 – En famille, à partir de 8 ans.

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

2023-05-20 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-20 . .

181 Rue de Paris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Organized by Pays d’Art et d’Histoire

Mobilize your senses to (re)discover the city rebuilt by Auguste Perret and live a new experience. Through games and manipulations around shapes, materials and sounds, you will understand the urban environment in a different way and look at the city center with a different eye!

Duration: 1h30 – For families, from 8 years old.

Reservation required.

Meeting point communicated upon registration.

Organizado por Pays d’Art et d’Histoire

Movilice sus sentidos para (re)descubrir la ciudad reconstruida por Auguste Perret y vivir una nueva experiencia. A través de juegos y manipulaciones con formas, materiales y sonidos, comprenderás mejor el entorno urbano y verás el centro de la ciudad desde otra perspectiva

Duración: 1h30 – Para familias, a partir de 8 años.

Reserva obligatoria.

Punto de encuentro comunicado en la inscripción.

Organisiert von Pays d’Art et d’Histoire (Land der Kunst und Geschichte)

Mobilisieren Sie Ihre Sinne, um die von Auguste Perret wiederaufgebaute Stadt (neu) zu entdecken und eine völlig neue Erfahrung zu machen. Durch Spiele und Manipulationen rund um Formen, Materialien und Klänge nehmen Sie die städtische Umgebung auf andere Weise wahr und betrachten das Stadtzentrum mit anderen Augen!

Dauer: 1,5 Stunden – Für Familien ab 8 Jahren.

Eine Reservierung ist erforderlich.

Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.

Mise à jour le 2023-04-19 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité