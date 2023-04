Théâtre : Le Terminus des Patates 5 Quai Frissard, 20 mai 2023, Le Havre.

Les derniers habitants d’un bled moribond oublié de tous et entouré de champs de patates, décident de créer un événement afin d’attirer les touristes et faire de leur village l’endroit touristique à la mode…

La compagnie des propres ailes, association de théâtre pour enfants, a pour but de rendre le théâtre accessible à tous par la pratique.

Rendez-vous au Magic Mirrors.

Billetterie sur place, le jour-même de 19h30 à 20h30, dans la limite des places disponibles.

Tarif : 10 € – 5 € pour les enfants..

2023-05-20 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-20 . .

5 Quai Frissard

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



The last inhabitants of a dying village forgotten by all and surrounded by potato fields, decide to create an event in order to attract tourists and make their village the trendy tourist place…

The Compagnie des propres ailes, a children’s theater association, aims to make theater accessible to all through practice.

See you at the Magic Mirrors.

Ticketing on the spot, the same day from 7:30 pm to 8:30 pm, within the limits of available places.

Price : 10 ? – 5 ? for children.

Los últimos habitantes de un pueblo moribundo y olvidado, rodeado de campos de patatas, deciden crear un evento para atraer a los turistas y convertir su pueblo en el lugar turístico de moda…

La Compagnie des propres ailes, una asociación de teatro infantil, pretende hacer accesible el teatro a todos a través de la práctica.

Nos vemos en los Espejos Mágicos.

Venta de entradas in situ, el mismo día de 19.30 a 20.30 h, dentro del límite de plazas disponibles.

Precio: 10 ? – 5€ para los niños.

Die letzten Bewohner eines sterbenden Kaffs, das von allen vergessen und von Kartoffelfeldern umgeben ist, beschließen, eine Veranstaltung zu organisieren, um Touristen anzulocken und ihr Dorf zum angesagten Touristenort zu machen…

Die Compagnie des propres ailes, ein Verein für Kindertheater, hat sich zum Ziel gesetzt, das Theater durch praktische Erfahrung für alle zugänglich zu machen.

Treffpunkt ist das Magic Mirrors.

Kartenverkauf vor Ort, am selben Tag von 19:30 bis 20:30 Uhr, im Rahmen der verfügbaren Plätze.

Preis: 10 ? – 5 ? für Kinder.

Mise à jour le 2023-04-11 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité