Théâtre d'objets – Volcan Junior : Une forêt en bois… Construire Place Oscar Niemeyer, 14 mai 2023, Le Havre.

La Mâchoire 36

Forêt à monter soi-même

Au milieu d’un fatras de bois et autres fragments de forêt, Sylvestre bricole un univers à son image. Inventeur de mots et de choses, dompteur de bois et de matières, il construit en guise d’autoportrait un monde doux, poétique et un peu fou. À travers ses mains et son regard, tout devient plus beau et plus étrange. Cette forêt, c’est la sienne, il la fabrique à sa façon et bâtit par la même occasion une vision rêveuse et surréaliste de son environnement.

Hommage à l’art brut et au plaisir de bricoler, ce spectacle et sa scénographie ingénieuse se construisent pas à pas, sans trop d’outils, avec seulement quelques branches et un peu de poésie pour ficeler le tout. C’est en éprouvant le poids, le volume, le son de la matière que le personnage fait surgir un monde avec ses fragilités, de bric et de broc, imaginaire et mouvant.

Cette jolie leçon de choses pleine d’inventivité et d’étonnement s’emboîte avec toute une série de points d’interrogation : C’est quoi « ma » forêt ? Une cabane ? Un cerf ? Un arbre ?… Ou un peu de tout cela à la fois ?

A partir de 4 ans

Durée : 40 min

Tarif : 5€.

2023-05-14 à 16:00:00 ; fin : 2023-05-14 . .

Place Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



The Jaw 36

Do-it-yourself forest

In the middle of a jumble of wood and other forest fragments, Sylvestre builds a world in his own image. Inventor of words and things, tamer of wood and materials, he builds a soft, poetic and slightly crazy world as a self-portrait. Through his hands and eyes, everything becomes more beautiful and strange. This forest is his, he makes it in his own way and at the same time builds a dreamy and surreal vision of his environment.

A tribute to art brut and the pleasure of tinkering, this show and its ingenious scenography are built step by step, without too many tools, with only a few branches and a little poetry to tie it all together. It is by experiencing the weight, the volume, the sound of the material that the character creates a world with its fragility, made of bits and pieces, imaginary and moving.

This pretty lesson of things full of inventiveness and astonishment is interwoven with a whole series of question marks: What is « my » forest? A hut? A deer? A tree? Or a little of all of these at once?

From 4 years old

Duration : 40 min

Price : 5?

La mandíbula 36

Bricolaje forestal

En medio de un amasijo de madera y otros fragmentos de bosque, Sylvestre construye un mundo a su imagen y semejanza. Inventor de palabras y cosas, domador de maderas y materiales, construye un mundo suave, poético y ligeramente loco como autorretrato. A través de sus manos y sus ojos, todo se vuelve más bello y extraño. Este bosque es suyo, lo hace a su manera y al mismo tiempo construye una visión onírica y surrealista de su entorno.

Homenaje al art brut y al placer de juguetear, este espectáculo y su ingeniosa escenografía se construyen paso a paso, sin demasiadas herramientas, con sólo algunas ramas y un poco de poesía para unirlo todo. Al experimentar el peso, el volumen y el sonido del material, el personaje crea un mundo con su fragilidad, hecho de ladrillos y mortero, imaginario y en movimiento.

Esta hermosa lección de inventiva y asombro se entrelaza con toda una serie de interrogantes: ¿Cuál es « mi » bosque? ¿Una cabaña? ¿Un ciervo? ¿Un árbol? ¿O un poco de todo a la vez?

A partir de 4 años

Duración : 40 min

Precio: 5?

Der Kiefer 36

Wald zum Selberbauen

Inmitten eines Durcheinanders aus Holz und anderen Waldfragmenten bastelt Sylvestre ein Universum nach seinem eigenen Bild. Als Erfinder von Wörtern und Dingen, als Dompteur von Holz und Materialien baut er als Selbstporträt eine sanfte, poetische und ein wenig verrückte Welt. Durch seine Hände und seinen Blick wird alles schöner und seltsamer. Dieser Wald ist sein eigener, er baut ihn auf seine eigene Art und Weise und schafft so eine träumerische und surreale Vision seiner Umgebung.

Als Hommage an die Art Brut und die Freude am Basteln werden dieses Stück und sein geniales Bühnenbild Schritt für Schritt aufgebaut, ohne allzu viele Werkzeuge, nur mit ein paar Ästen und ein wenig Poesie, um das Ganze zusammenzubinden. Durch die Erfahrung des Gewichts, des Volumens und des Klangs der Materie lässt die Figur eine Welt mit ihren Zerbrechlichkeiten entstehen, die aus Bric et Broc besteht, imaginär und beweglich ist.

Diese hübsche Lektion voller Einfallsreichtum und Erstaunen ist mit einer ganzen Reihe von Fragezeichen versehen: Was ist « mein » Wald? Eine Hütte? Ein Hirsch? Ein Baum ? Oder ein bisschen von allem?

Ab 4 Jahren

Dauer: 40 min

Eintrittspreis: 5?

