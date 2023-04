Visite musicale à la chapelle Saint-Michel d’Ingouville 1 Rue Saint-Michel, 14 mai 2023, Le Havre.

Divin patrimoine – Organisé par Pays d’art et d’histoire, en partenariat avec l’association Notre-Dame-de-la-Providence.

Dans le cadre de la Journée Nationale de l’Orgue.

Les modestes proportions de cet édifice, situé à mi-pente de la côte d’Ingouville, ne doivent pas vous méprendre sur l’inestimable valeur patrimoniale de cette église construite, en pierre de taille et silex noir, par les puissants Mallet de Graville avant la fondation du Havre.

La visite se termine par la présentation et une démonstration de l’orgue de salon conservé dans la chapelle, par Philippe Toussaint, maître de choeur.

Gratuit – Durée : 1h15

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

2023-05-14 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-14 . .

1 Rue Saint-Michel

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Divine heritage – Organized by Pays d’art et d’histoire, in partnership with the association Notre-Dame-de-la-Providence.

Within the framework of the National Organ Day.

The modest proportions of this building, located halfway up the Ingouville hillside, should not mislead you on the inestimable patrimonial value of this church built, in ashlar and black flint, by the powerful Mallet de Graville before the foundation of Le Havre.

The visit ends with the presentation and a demonstration of the organ of living room preserved in the chapel, by Philippe Toussaint, choirmaster.

Free of charge – Duration: 1h15

Reservation required.

Meeting point communicated at registration.

Patrimonio divino – Organizado por Pays d’art et d’histoire, en colaboración con la asociación Notre-Dame-de-la-Providence.

En el marco del Día Nacional del Órgano.

Las modestas proporciones de este edificio, situado a media ladera de Ingouville, no deben inducir a error sobre el inestimable valor patrimonial de esta iglesia, construida en sillería y sílex negro por el poderoso Mallet de Graville antes de la fundación de El Havre.

La visita termina con una presentación y una demostración del órgano de salón conservado en la capilla por Philippe Toussaint, director del coro.

Gratuito – Duración: 1h15

Reserva obligatoria.

Punto de encuentro comunicado en la inscripción.

Göttliches Erbe – Organisiert von Pays d’art et d’histoire, in Partnerschaft mit dem Verein Notre-Dame-de-la-Providence.

Im Rahmen des Nationalen Tags der Orgel.

Die bescheidenen Proportionen dieses Gebäudes, das sich auf halbem Hang der Côte d’Ingouville befindet, sollten Sie nicht über den unschätzbaren Wert des Kulturerbes dieser Kirche hinwegtäuschen, die von den mächtigen Mallet de Graville vor der Gründung von Le Havre aus Quadersteinen und schwarzem Feuerstein erbaut wurde.

Der Besuch endet mit der Vorstellung und Vorführung der in der Kapelle aufbewahrten Salonorgel durch den Chormeister Philippe Toussaint.

Kostenlos – Dauer: 1 Std. 15 Min

Eine Reservierung ist erforderlich.

Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.

Mise à jour le 2023-04-20 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité