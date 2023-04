Concert : Blackboard Jungle + Stalawa & Judah Brownny Rue du 329ème Régiment d’Infanterie, 13 mai 2023, Le Havre.

> Blackboard Jungle Sound system [Reggae / Dub]

​À l’aube des années 1990, Nico et Olivier découvrent le Carnaval de Notting Hill, à Londres, et ses célèbres sound systems jamaïcains. Les deux Rouennais se lancent alors dans la construction DIY de ce qui deviendra l’un des plus gros sons d’Europe : Blackboard Jungle Sound System. Une sono de 60 kilowatts, permettant de ressentir chaque subtilité de leur musique et notamment ses basses les plus profondes. C’est ainsi que le duo crée des sons aux puissantes vibrations, qui nous plongent dans le reggae roots et militant des années 70 jusqu’au UK steppa actuel.

> Stalawa & Judah Brownny [Reggae / Dub]

Stalawa et Judah Brownny, c’est la rencontre de deux adeptes de l’age d’or de la musique jamaïcaine. Entre reggae digital et influences rocksteady, leurs riddims font vibrer les cages thoraciques, accompagnant des lyrics tranchants et engagés. Leur but : rendre hommage à la musique soundsystem où la basse est centrale en Europe et au delà, grâce à leur style méditatif et entêtant. Deux artistes de la scène rub a dub made in Normandie à suivre absolument !.

2023-05-13 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-13 . .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



at the dawn of the 1990s, Nico and Olivier discovered the Notting Hill Carnival, in London, and its famous Jamaican sound systems. The two Rouennais then launched into the DIY construction of what will become one of the biggest sounds in Europe: Blackboard Jungle Sound System. A 60 kilowatts sound system, allowing to feel every subtlety of their music and especially its deepest bass. This is how the duo creates sounds with powerful vibrations, which plunge us into the roots and militant reggae of the 70s to the current UK steppa.

Stalawa and Judah Brownny, it is the meeting of two followers of the golden age of Jamaican music. Between digital reggae and rocksteady influences, their riddims make your chest vibrate, accompanying sharp and committed lyrics. Their goal: to pay tribute to the soundsystem music where the bass is central in Europe and beyond, thanks to their meditative and heady style. Two artists of the rub a dub scene made in Normandy to follow absolutely!

a principios de los años 90, Nico y Olivier descubrieron el Carnaval de Notting Hill en Londres y sus famosos sound systems jamaicanos. Los dos de Rouen se lanzaron entonces a construir lo que se convertiría en uno de los mayores sonidos de Europa: Blackboard Jungle Sound System. Un sistema de sonido de 60 kilovatios, que permite sentir cada sutileza de su música y sobre todo sus graves más profundos. Así es como el dúo crea sonidos con potentes vibraciones, que nos sumergen desde el roots y el reggae militante de los años 70 hasta el actual steppa del Reino Unido.

Stalawa y Judah Brownny son dos seguidores de la edad de oro de la música jamaicana. Entre el reggae digital y las influencias del rocksteady, sus riddims hacen vibrar el pecho, acompañando unas letras afiladas y comprometidas. Su objetivo: rendir homenaje a la música soundsystem, donde el bajo ocupa un lugar central en Europa y más allá, gracias a su estilo meditativo y embriagador. ¡Dos artistas de la escena rub a dub made in Normandía a seguir absolutamente!

zu Beginn der 1990er Jahre entdeckten Nico und Olivier den Karneval in Notting Hill, London, und seine berühmten jamaikanischen Soundsysteme. Die beiden aus Rouen begannen mit dem DIY-Bau eines der größten Soundsysteme Europas: das Blackboard Jungle Sound System. Ein 60-Kilowatt-Soundsystem, mit dem man jede Feinheit ihrer Musik und insbesondere die tiefsten Bässe erleben kann. So kreiert das Duo Sounds mit starken Vibrationen, die uns in den militanten Roots-Reggae der 70er Jahre bis hin zum heutigen UK-Steppa eintauchen lassen.

Stalawa und Judah Brownny ist das Zusammentreffen zweier Anhänger des goldenen Zeitalters der jamaikanischen Musik. Zwischen digitalem Reggae und Rocksteady-Einflüssen lassen ihre Riddims die Brustkörbe vibrieren, begleitet von scharfen und engagierten Lyrics. Ihr Ziel ist es, mit ihrem meditativen und störrischen Stil der Soundsystem-Musik, bei der der Bass im Mittelpunkt steht, in Europa und darüber hinaus Tribut zu zollen. Zwei Künstler der Rub a Dub-Szene made in Normandie, die Sie unbedingt im Auge behalten sollten!

