Nuit européenne des musées, 13 mai 2023, Le Havre.

La nuit européenne des musées aura lieu le samedi 13 mai 2023. Ce soir-là, de nombreux musées ouvriront gratuitement leurs portes en France et en Europe, de la tombée de la nuit jusqu’à minuit. Visites éclairées, parcours ludiques, projections, animations exceptionnelles donneront à vivre au public une expérience du musée à la fois conviviale et ludique.

Programmation à venir..

The European Museum Night will take place on Saturday, May 13, 2023. On that evening, many museums in France and Europe will open their doors for free, from dusk until midnight. Illuminated visits, fun tours, projections, and exceptional activities will give the public a museum experience that is both friendly and fun.

Program to come.

La Noche Europea de los Museos tendrá lugar el sábado 13 de mayo de 2023. Esa noche, numerosos museos de Francia y Europa abrirán sus puertas gratuitamente desde el atardecer hasta medianoche. Visitas iluminadas, recorridos lúdicos, proyecciones y eventos excepcionales ofrecerán al público una experiencia museística amable y divertida.

Próximo programa.

Die Europäische Nacht der Museen findet am Samstag, den 13. Mai 2023 statt. An diesem Abend werden zahlreiche Museen in Frankreich und Europa ihre Türen von Einbruch der Dunkelheit bis Mitternacht kostenlos öffnen. Beleuchtete Besichtigungen, spielerische Rundgänge, Projektionen und außergewöhnliche Veranstaltungen werden den Besuchern ein geselliges und unterhaltsames Museumserlebnis bieten.

Programmierung in Kürze.

