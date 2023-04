Théâtre-Marionnettes : R.A.G.E Place Oscar Niemeyer, 12 mai 2023, Le Havre.

CDN Normandie-Rouen / Les Anges au plafond

« Révolutionnez-vous bien, ne soyez pas propriétaire de vous-même. » R.G.

De quel côté serez-vous installé ? Sur le plateau, entre masques, marionnettes, des kilomètres de fils, le bric-à-brac du bruiteur et le studio du musicien ; ou dans la salle pour assister à cette enquête minutieuse et poétique sur la plus belle supercherie du XXe siècle ?

Quel que soit le point de vue que vous choisirez, vous assisterez aux métamorphoses d’un personnage célèbre dont l’identité doit encore être tenue secrète. Les facettes de sa personnalité se déploient comme un kaléidoscope, sa liberté se glissant dans les interstices. Comment démasquer cet escroc magnifique qui s’inventa une nouvelle identité pour échapper à toute forme de censure, qui manigança une incroyable imposture, qui choisit le mensonge pour raconter sa vérité ?

Mêlant magie et marionnette, brouillant les pistes entre la manipulation visible et la machinerie cachée, la compagnie Les Anges au plafond mène ce récit comme une enquête policière, dont les méandres suivent les différentes métamorphoses du personnage : mensonges, masques, intrigues, rebondissements et surtout, peur d’être découvert…

À travers l’épopée romanesque de cet homme qui se réinvente en usurpant son identité, se tisse un voyage politique d’un bout à l’autre du XXe siècle, un récit cinglant où la frontière entre réel et fiction est poreuse. Il y est question de résistance, d’amour maternel et d’une tentative désespérée pour réenchanter le monde.

A partir de 13 ans.

Durée : 1h50.

2023-05-12 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-12 . .

Place Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



CDN Normandie-Rouen / Les Anges au plafond

« Revolutionize yourself well, don’t own yourself. » R.G.

On which side will you be installed? On the stage, between masks, puppets, miles of wires, the soundman’s bric-a-brac and the musician’s studio; or in the auditorium to witness this meticulous and poetic investigation into the most beautiful deception of the 20th century?

Whichever way you choose to look at it, you will witness the metamorphoses of a famous character whose identity is still to be kept secret. The facets of his personality unfold like a kaleidoscope, his freedom slipping through the cracks. How to unmask this magnificent swindler who invented a new identity to escape all forms of censorship, who engineered an incredible imposture, who chose lies to tell his truth?

Mixing magic and puppetry, blurring the lines between visible manipulation and hidden machinery, the company Les Anges au plafond leads this story like a police investigation, whose twists and turns follow the different metamorphoses of the character: lies, masks, intrigues, twists and turns, and above all, the fear of being discovered?

Through the epic novel of this man who reinvents himself by usurping his identity, a political journey from one end of the 20th century to the other is woven, a scathing tale where the border between reality and fiction is porous. It is about resistance, maternal love and a desperate attempt to re-enchant the world

From 13 years old.

Running time: 1 hour and 50 minutes

CDN Normandie-Rouen / Les Anges au plafond

« Revoluciona, no te adueñes de ti mismo R.G.

¿De qué lado estará? ¿En el escenario, entre máscaras, marionetas, kilómetros de cables, los trastos del sonidista y el estudio del músico; o en el auditorio para asistir a esta minuciosa y poética investigación sobre el engaño más hermoso del siglo XX?

Se mire como se mire, será testigo de las metamorfosis de un famoso personaje cuya identidad aún no ha sido revelada. Las facetas de su personalidad se despliegan como un caleidoscopio, su libertad se cuela por las rendijas. ¿Cómo desenmascarar a este magnífico estafador que inventó una nueva identidad para escapar a todas las formas de censura, que urdió una increíble impostura, que eligió la mentira para decir su verdad?

Mezclando magia y marionetas, desdibujando los límites entre la manipulación visible y la maquinaria oculta, la compañía Les Anges au plafond conduce esta historia como una investigación policial, cuyos vericuetos siguen las diversas metamorfosis del personaje: mentiras, máscaras, intrigas, giros y, sobre todo, el miedo a ser descubierto..

A través de la novela épica de este hombre que se reinventa usurpando su identidad, se teje un viaje político de un extremo al otro del siglo XX, un relato mordaz donde la frontera entre realidad y ficción es porosa. Trata de la resistencia, del amor maternal y de un intento desesperado de reencantar el mundo

A partir de 13 años.

Duración: 1 hora 50 minutos

CDN Normandie-Rouen / Les Anges au plafond (Die Engel an der Decke)

« Revolutioniere dich selbst gut, sei nicht Eigentümer deiner selbst » R.G.

Auf welcher Seite werden Sie sich niederlassen? Auf der Bühne, zwischen Masken, Marionetten, kilometerlangen Fäden, dem Krimskrams des Geräuschemachers und dem Studio des Musikers; oder im Zuschauerraum, um dieser minutiösen und poetischen Untersuchung des größten Betrugs des 20. Jahrhunderts beizuwohnen?

Jahrhunderts. Egal, welchen Blickwinkel Sie wählen, Sie werden Zeuge der Metamorphosen einer berühmten Persönlichkeit, deren Identität noch immer geheim gehalten werden muss. Die Facetten seiner Persönlichkeit entfalten sich wie ein Kaleidoskop, wobei seine Freiheit sich in die Zwischenräume schiebt. Wie kann man diesen wunderbaren Betrüger entlarven, der eine neue Identität erfand, um der Zensur zu entgehen, der einen unglaublichen Schwindel plante und der die Lüge wählte, um seine Wahrheit zu erzählen?

Mit einer Mischung aus Magie und Marionetten, die die Spuren zwischen sichtbarer Manipulation und versteckter Maschinerie verwischt, führt das Ensemble Les Anges au plafond diese Geschichte wie eine polizeiliche Ermittlung, deren Mäander den verschiedenen Metamorphosen der Figur folgen: Lügen, Masken, Intrigen, Wendungen und vor allem die Angst, entdeckt zu werden?

Die Geschichte dieses Mannes, der sich neu erfindet, indem er seine Identität annimmt, ist eine politische Reise von einem Ende des 20. Jahrhunderts zum anderen, eine bitterböse Erzählung, in der die Grenze zwischen Realität und Fiktion durchlässig ist. Es geht um Widerstand, Mutterliebe und den verzweifelten Versuch, die Welt neu zu verzaubern

Ab 13 Jahren.

Dauer: 1h50

Mise à jour le 2023-01-01 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité