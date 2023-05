Concert : Max Romeo Rue du 329ème Régiment d’Infanterie, 12 mai 2023, Le Havre.

Dans les années 60, Max Romeo arrive à Kingston, dans le ghetto de Trenchtown. Il y côtoie entre autres Bob Marley, Toots Hibbert ou Peter Tosh. C’est dans cette atmosphère qu’il fait ses premiers pas dans le monde de la musique. Il écrit alors ses premiers textes, imprégnés de cette ambiance dure et malgré tout optimiste. Depuis toujours, ses chansons délivrent un message de prise de conscience des problèmes de société grâce à des textes engagés et très bien ciselés. À 78 ans, Max Romeo décide de faire ses adieux à la scène au travers une tournée européenne qui passera par le Tetris au printemps 2023.

Avec Xana et Azizzi Romeo, Lutan Fyah, Droop Lion.

Concert [Reggae] au Tetris..

2023-05-12 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-12 . .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



In the 60s, Max Romeo arrives in Kingston, in the ghetto of Trenchtown. He rubs shoulders with Bob Marley, Toots Hibbert and Peter Tosh, among others. It is in this atmosphere that he makes his first steps in the world of the music. He then wrote his first lyrics, impregnated with this hard and yet optimistic atmosphere. Since then, his songs have always delivered a message of awareness of society’s problems thanks to their well-crafted and committed lyrics. At 78 years old, Max Romeo decides to say goodbye to the stage through a European tour that will pass by the Tetris in spring 2023.

With Xana and Azizzi Romeo, Lutan Fyah, Droop Lion.

Concert [Reggae] at Tetris.

En los años sesenta, Max Romeo llegó a Kingston, al gueto de Trenchtown. Allí se codeó con Bob Marley, Toots Hibbert y Peter Tosh, entre otros. En este ambiente dio sus primeros pasos en el mundo de la música. Entonces escribió sus primeras letras, impregnadas de ese ambiente áspero pero optimista. Desde entonces, sus canciones siempre han transmitido un mensaje de concienciación sobre los problemas de la sociedad gracias a sus letras bien elaboradas y comprometidas. A sus 78 años, Max Romeo ha decidido despedirse de los escenarios con una gira europea que incluirá el Tetris en la primavera de 2023.

Con Xana y Azizzi Romeo, Lutan Fyah, Droop Lion.

Concierto [Reggae] en el Tetris.

In den 60er Jahren kommt Max Romeo nach Kingston in das Ghetto Trenchtown. Dort trifft er unter anderem auf Bob Marley, Toots Hibbert und Peter Tosh. In dieser Atmosphäre macht er seine ersten Schritte in der Welt der Musik. Er schrieb seine ersten Texte, die von dieser harten, aber dennoch optimistischen Atmosphäre geprägt waren. Seit jeher vermitteln seine Lieder mit ihren engagierten und sehr gut ausgearbeiteten Texten eine Botschaft, die das Bewusstsein für gesellschaftliche Probleme schärft. Mit 78 Jahren beschloss Max Romeo, sich mit einer Europatournee von der Bühne zu verabschieden, die im Frühjahr 2023 durch das Tetris führen sollte.

Mit Xana und Azizzi Romeo, Lutan Fyah, Droop Lion.

Konzert [Reggae] im Tetris.

