Théâtre : My Story 22 Rue Louis Lo Basso, 12 mai 2023, Le Havre.

Cie Diplex

Allez, un dernier selfie !

C’est sans doute l’un des gestes les plus partagés sur cette planète ! On le pratique partout, seul ou en bande, en toutes circonstances. Peu importe ce que l’on montre, l’essentiel est d’être vu. Autoportrait des temps modernes, le selfie relève-t-il du pur narcissisme ou de la réappropriation de soi ? Que raconte-t-il de notre époque, de notre rapport à l’image ?

La metteuse en scène Céline Ohrel s’empare de ces questions dans « My Story », un projet inspiré par la lecture de l’ouvrage « Faceworld, Le visage au XXIe siècle », où la critique d’art Marion Zilio mène une réflexion sur l’autoportrait et la fabrique du visage à travers l’histoire, depuis l’invention de la photographie jusqu’à celle du smartphone.

Seule en scène, dans un dispositif visuel et sonore nourri de technologies numériques, Céline Ohrel livre une performance sur les selfies, les miroirs, mais aussi son arrière-grand-mère…

« My Story », ou comment exister sans se noyer dans son propre reflet.

A partir de 14 ans.

Durée : 1h20.

2023-05-12 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-12 . .

22 Rue Louis Lo Basso

Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie



Diplex Company

Come on, one last selfie!

It is without a doubt one of the most shared gestures on this planet! We practice it everywhere, alone or in a group, in all circumstances. It doesn’t matter what you show, the main thing is to be seen. Self-portrait of modern times, is the selfie pure narcissism or a reappropriation of the self? What does it say about our time, about our relationship to the image?

The director Céline Ohrel takes up these questions in « My Story », a project inspired by the reading of the book « Faceworld, Le visage au XXIe siècle », where the art critic Marion Zilio leads a reflection on the self-portrait and the manufacture of the face through history, from the invention of photography to the smartphone.

Alone on stage, in a visual and sound device nourished by digital technologies, Céline Ohrel delivers a performance on selfies, mirrors, but also her great-grandmother?

« My Story », or how to exist without drowning in one’s own reflection.

From 14 years old.

Duration : 1h20

Empresa Diplex

¡Vamos, un último selfie!

¡Es sin duda uno de los gestos más compartidos en este planeta! Se practica en todas partes, solo o en grupo, en cualquier circunstancia. No importa lo que muestres, lo principal es que te vean. Como autorretrato moderno, ¿es el selfie una mera cuestión de narcisismo o una reapropiación del yo? ¿Qué dice de nuestro tiempo, de nuestra relación con la imagen?

La directora Céline Ohrel aborda estas cuestiones en « My Story », un proyecto inspirado en el libro « Faceworld, Le visage au XXIe siècle », en el que la crítica de arte Marion Zilio reflexiona sobre el autorretrato y la fabricación del rostro a lo largo de la historia, desde la invención de la fotografía hasta la del smartphone.

Sola en el escenario, en un dispositivo visual y sonoro alimentado por las tecnologías digitales, Céline Ohrel ofrece una actuación sobre selfies, espejos, pero también sobre su bisabuela?

« Mi historia », o cómo existir sin ahogarse en el propio reflejo.

A partir de 14 años.

Duración: 1h20

Cie Diplex

Komm schon, ein letztes Selfie!

Es ist zweifellos eine der am meisten geteilten Gesten auf diesem Planeten! Es wird überall praktiziert, allein oder in Gruppen, unter allen Umständen. Es ist egal, was man zeigt, Hauptsache, man wird gesehen. Ist das Selfie ein Selbstporträt der Neuzeit, ein reiner Narzissmus oder eine Selbstermächtigung? Was sagt es über unsere Zeit und unsere Beziehung zum Bild aus?

Die Regisseurin Céline Ohrel greift diese Fragen in « My Story » auf, einem Projekt, das durch die Lektüre des Buches « Faceworld, Le visage au XXIe siècle » inspiriert wurde. Die Kunstkritikerin Marion Zilio reflektiert darin über das Selbstporträt und die Herstellung des Gesichts im Laufe der Geschichte, von der Erfindung der Fotografie bis zur Erfindung des Smartphones.

Céline Ohrel, die allein auf der Bühne steht und in einem visuellen und akustischen Dispositiv mit digitalen Technologien arbeitet, liefert eine Performance über Selfies, Spiegel, aber auch über ihre Urgroßmutter ab

« My Story », oder wie man existieren kann, ohne in seinem eigenen Spiegelbild zu ertrinken.

Ab 14 Jahren.

Dauer: 1h20

Mise à jour le 2023-01-01 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité