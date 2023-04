Exposition : Esclavage, mémoires normandes 1 Rue Jérôme Bellarmato, 10 mai 2023, Le Havre.

L’exposition « Esclavage, mémoires normandes » a pour vocation de montrer la participation des Normands et de leur territoire au commerce triangulaire en Afrique et en Amérique au cours des XVIe et XIXe siècles.

Du XVIe au XIXe siècle, plus de 12 millions d’Africains sont déportés vers le continent américain pour satisfaire le développement d’une économie qui s’organise entre l’Europe, l’Afrique et l’Amérique. La « loi Taubira » du 21 mai 2001, reconnaît officiellement la traite et l’esclavage comme crime contre l’humanité. Depuis 2006, une « Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions » commémore le 10 mai cette page d’histoire douloureuse.

Port majeur du trafic maritime des XVIIIe et XIXe siècles, Le Havre a joué un rôle important dans le commerce triangulaire, intégrant le trafic d’hommes, de femmes et d’enfants achetés en Afrique de l’Ouest et revendus majoritairement sur le continent américain, plus particulièrement aux Antilles. Cette histoire est à ce jour bien documentée par les travaux des historiens bien que les bombardements de septembre 1944 ont fait disparaître de l’espace public l’essentiel des traces matérielles de ce négoce.

Depuis plusieurs années, le service des Archives Municipales, les Musées d’Art et d’Histoire et la bibliothèque municipale participent activement aux actions de médiation et développent une politique d’acquisition en lien avec la mémoire de l’esclavage et de la traite.

Au Havre, l’exposition investira l’intégralité du musée de l’hôtel Dubocage de Bléville : 200 m² d’espaces d’exposition, 7 salles (dont 3 espaces de plus de 50m² spécialement réaménagés pour l’exposition). La configuration particulière (deux bâtiments réunis par une cour) et la valeur patrimoniale du lieu, ses contraintes et ses atouts, soutiendront le parcours et la scénographie.

Comme à Rouen et à Honfleur l’exposition sera indépendante des deux autres mais conçue en complémentarité, de manière à pouvoir être comprise individuellement et à s’intégrer dans un circuit régional élargissant le propos. Elle apportera aux publics non renseignés et/ou aux visiteurs exclusivement havrais des repères essentiels. Ils leur permettront d’une part de comprendre les enjeux, les motivations, les mécanismes du « commerce triangulaire », de la traite des Noirs et de l’esclavage, et d’autre part de découvrir l’implication de la Normandie dans ce système économique et commercial fondé sur l’exploitation de l’être humain. Au Havre, l’exposition traitera plus particulièrement du sujet à travers le prisme des protagonistes ou des acteurs concernés : victimes, sociétés de commerce, armateurs, équipages, propriétaires.

Exposition du 10 mai au 10 novembre 2023, à l’Hôtel Dubocage de Bléville..

Vendredi 2023-05-10 à ; fin : 2023-11-10

1 Rue Jérôme Bellarmato

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



The exhibition « Slavery, Norman memories » aims to show the participation of the Normans and their territory in the triangular trade in Africa and America during the 16th and 19th centuries.

From the 16th to the 19th century, more than 12 million Africans were deported to the American continent to satisfy the development of an economy that was organized between Europe, Africa and America. The « Taubira Law » of May 21, 2001, officially recognizes the slave trade and slavery as a crime against humanity. Since 2006, a « National Day of Remembrance of the slave trade, slavery and their abolition » commemorates this painful page of history on May 10.

As a major port of maritime traffic in the 18th and 19th centuries, Le Havre played an important role in the triangular trade, integrating the traffic of men, women and children bought in West Africa and resold mainly on the American continent, more particularly in the West Indies. This history is well documented by historians, although the bombings of September 1944 have removed most of the material traces of this trade from the public domain.

For several years, the Municipal Archives, the Museums of Art and History and the municipal library have been actively participating in mediation activities and developing a policy of acquisition in connection with the memory of slavery and the slave trade.

In Le Havre, the exhibition will take over the entire museum of the Hôtel Dubocage de Bléville: 200 square meters of exhibition space, 7 rooms (including 3 spaces of more than 50 square meters specially redesigned for the exhibition). The particular configuration (two buildings joined by a courtyard) and the heritage value of the place, its constraints and its assets, will support the course and the scenography.

As in Rouen and Honfleur, the exhibition will be independent of the other two, but will be designed to complement each other, so that it can be understood individually and integrated into a regional circuit to broaden the subject. It will provide the uninformed public and/or visitors from Le Havre with essential reference points. They will allow them on the one hand to understand the stakes, the motivations, the mechanisms of the « triangular trade », of the slave trade and of slavery, and on the other hand to discover the implication of Normandy in this economic and commercial system based on the exploitation of the human being. In Le Havre, the exhibition will deal more particularly with the subject through the prism of the protagonists or actors concerned: victims, trading companies, shipowners, crews, owners.

Exhibition from May 10 to November 10, 2023, at the Hôtel Dubocage de Bléville.

La exposición « Esclavitud, recuerdos normandos » pretende mostrar la participación de los normandos y su territorio en el comercio triangular en África y América durante los siglos XVI y XIX.

Del siglo XVI al XIX, más de 12 millones de africanos fueron deportados al continente americano para satisfacer el desarrollo de una economía que se organizaba entre Europa, África y América. La « Ley Taubira » de 21 de mayo de 2001 reconoce oficialmente la trata de esclavos y la esclavitud como crimen contra la humanidad. Desde 2006, un « Día Nacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos, la Esclavitud y su Abolición » conmemora esta dolorosa página de la historia el 10 de mayo.

Como gran puerto de tráfico marítimo en los siglos XVIII y XIX, El Havre desempeñó un papel importante en el comercio triangular, consistente en el tráfico de hombres, mujeres y niños comprados en África Occidental y revendidos principalmente en el continente americano, sobre todo en las Antillas. Esta historia está bien documentada por los historiadores, aunque los bombardeos de septiembre de 1944 han borrado de la vista del público la mayor parte de las huellas materiales de este comercio.

Desde hace varios años, los Archivos Municipales, los Museos de Arte e Historia y la biblioteca municipal participan activamente en actividades de mediación y han desarrollado una política de adquisiciones relacionadas con la memoria de la esclavitud y la trata de esclavos.

En Le Havre, la exposición ocupará la totalidad del museo del Hôtel Dubocage de Bléville: 200 m² de espacio expositivo, 7 salas (entre ellas, 3 espacios de más de 50 m² especialmente rediseñados para la exposición). La particular configuración (dos edificios unidos por un patio) y el valor patrimonial del lugar, sus limitaciones y sus bienes, servirán de apoyo al itinerario y la escenografía.

Al igual que en Rouen y Honfleur, la exposición será independiente de las otras dos, pero estará concebida de forma complementaria, de modo que pueda comprenderse individualmente e integrarse en un circuito regional para ampliar el tema. Proporcionará al público no informado y/o a los visitantes de Le Havre puntos de referencia esenciales. Les permitirá comprender los retos, motivaciones y mecanismos del « comercio triangular », la trata de esclavos y la esclavitud, y descubrir la implicación de Normandía en este sistema económico y comercial basado en la explotación de seres humanos. En Le Havre, la exposición abordará más particularmente el tema a través del prisma de los protagonistas o actores implicados: víctimas, compañías comerciales, armadores, tripulaciones, propietarios.

Exposición del 10 de mayo al 10 de noviembre de 2023, en el Hôtel Dubocage de Bléville.

Die Ausstellung « Sklaverei, normannische Erinnerungen » soll die Beteiligung der Normannen und ihres Gebiets am Dreieckshandel in Afrika und Amerika während des 16. und 19.

Jahrhundert wurden mehr als 12 Millionen Afrikaner auf den amerikanischen Kontinent verschleppt, um die Entwicklung der Wirtschaft zwischen Europa, Afrika und Amerika zu fördern. Das « Loi Taubira » vom 21. Mai 2001 erkennt den Sklavenhandel und die Sklaverei offiziell als Verbrechen gegen die Menschlichkeit an. Seit 2006 wird am 10. Mai mit dem « Nationalen Tag der Erinnerung an den Sklavenhandel, die Sklaverei und ihre Abschaffung » an dieses schmerzhafte Kapitel der Geschichte erinnert.

Jahrhundert spielte Le Havre eine wichtige Rolle im Dreieckshandel, der den Handel mit Männern, Frauen und Kindern umfasste, die in Westafrika gekauft und vor allem auf dem amerikanischen Kontinent, insbesondere auf den Antillen, weiterverkauft wurden. Diese Geschichte ist bis heute durch die Arbeit von Historikern gut dokumentiert, obwohl die Bombenangriffe im September 1944 die meisten materiellen Spuren dieses Handels aus dem öffentlichen Raum verschwinden ließen.

Seit mehreren Jahren beteiligen sich das Stadtarchiv, die Museen für Kunst und Geschichte und die Stadtbibliothek aktiv an Vermittlungsaktionen und entwickeln eine Ankaufspolitik im Zusammenhang mit der Erinnerung an die Sklaverei und den Sklavenhandel.

In Le Havre wird die Ausstellung das gesamte Museum im Hotel Dubocage de Bléville einnehmen: 200 m² Ausstellungsfläche, 7 Säle (davon 3 Räume mit mehr als 50 m², die speziell für die Ausstellung umgestaltet wurden). Die besondere Konfiguration (zwei Gebäude, die durch einen Hof verbunden sind) und der patrimoniale Wert des Ortes, seine Einschränkungen und Vorteile, werden den Parcours und die Szenografie unterstützen.

Wie in Rouen und Honfleur wird die Ausstellung unabhängig von den beiden anderen sein, sich aber ergänzen, so dass sie einzeln verstanden werden kann und sich in einen regionalen Rundgang einfügt, der das Thema erweitert. Sie bietet dem unkundigen Publikum und/oder den ausschließlich in Le Havre lebenden Besuchern wichtige Orientierungshilfen. Sie können die Herausforderungen, Beweggründe und Mechanismen des Dreieckshandels, des Schwarzhandels und der Sklaverei verstehen und die Beteiligung der Normandie an diesem Wirtschafts- und Handelssystem, das auf der Ausbeutung von Menschen beruht, entdecken. In Le Havre wird die Ausstellung das Thema insbesondere aus der Perspektive der betroffenen Protagonisten oder Akteure behandeln: Opfer, Handelsgesellschaften, Reedereien, Besatzungen und Eigentümer.

Ausstellung vom 10. Mai bis 10. November 2023 im Hôtel Dubocage de Bléville.

