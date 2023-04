Concert : Surprise party #7 33 Rue du 329ème Régiment d’Infanterie, 10 mai 2023, Le Havre.

C’est l’heure de la dernière Surprise Party de la saison ! Comme d’habitude, vous ne découvrirez l’artiste mystère qu’à sa montée sur scène. Rock énervé, électro planante, rap qui déboîte, chanson engagée ou soul punchy : faites vos pronostics !

En attendant, pour vous mettre l’eau à la bouche, nous vous donnons quelques indices sur nos réseaux sociaux…

Gratuit..

2023-05-10 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-10 . .

33 Rue du 329ème Régiment d’Infanterie

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



It’s time for the last Surprise Party of the season! As usual, you’ll only find out who the mystery artist is when he or she takes the stage. Whether it’s angry rock, soaring electronica, hard-hitting rap, committed songs or punchy soul: make your predictions!

In the meantime, to make your mouth water, we give you some clues on our social networks…

Free of charge.

Ha llegado la hora de la última fiesta sorpresa de la temporada Como de costumbre, sólo sabrás quién es el artista misterioso cuando suba al escenario. Ya sea rock furioso, electro trepidante, rap contundente, canciones comprometidas o soul con garra: ¡haz tus predicciones!

Mientras tanto, para abrirte el apetito, te damos algunas pistas en nuestras redes sociales…

Gratis.

Es ist Zeit für die letzte Surprise Party der Saison! Wie immer erfahren Sie den geheimnisvollen Künstler erst, wenn er die Bühne betritt. Ob energiegeladener Rock, schwebender Elektro, krachender Rap, engagierter Song oder druckvoller Soul – tippen Sie mit!

Um Ihnen den Mund wässrig zu machen, geben wir Ihnen in der Zwischenzeit einige Hinweise auf unseren sozialen Netzwerken…

Kostenlos.

Mise à jour le 2023-04-17 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité