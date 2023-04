Atelier Marmelade du Portique : Boîte Close-up 30 Rue Gabriel Péri, 10 mai 2023, Le Havre.

Les Ateliers Marmelade s’adressent aux 6 à 12 ans, initiés ou non à l’art contemporain. Une visite adaptée de l’exposition Emmanuelle Lainé, « Qui décide qui décide ? », accompagnée par un·e médiateur·rice, sera proposée aux participant·e·s.

Ils auront ensuite l’occasion de s’inspirer d’une œuvre de l’exposition pour créer une boîte « à explosion ». À la manière de l’artiste, l’œuvre servira de rangement, dans laquelle petits objets, photos et souvenirs seront appelés à disparaître dans la boîte.

De 6 à 12 ans, prévoir une tenue salissante.

Tarif : 15€, matériel et goûter inclus..

2023-05-10 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-10 16:00:00. .

30 Rue Gabriel Péri Le Portique

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



The Marmalade Workshops are intended for 6 to 12 year olds, whether or not they are initiated to contemporary art. An adapted visit of the Emmanuelle Lainé exhibition, « Who decides who decides? », accompanied by a mediator, will be proposed to participants.

They will then have the opportunity to be inspired by a work in the exhibition to create an « explosion » box. In the manner of the artist, the work will serve as a storage space, in which small objects, photos and memories will be called upon to disappear into the box.

From 6 to 12 years old, please bring a dirty outfit.

Price: 15? including materials and snack.

Los Talleres Marmalade están dirigidos a niños de 6 a 12 años, iniciados o no en el arte contemporáneo. Se ofrecerá a los participantes una visita adaptada de la exposición de Emmanuelle Lainé, « ¿Quién decide quién decide? », acompañados por un mediador.

A continuación, tendrán la oportunidad de inspirarse en una obra de la exposición para crear una caja « explosiva ». A la manera del artista, la obra servirá de espacio de almacenamiento, en el que pequeños objetos, fotos y recuerdos desaparecerán dentro de la caja.

De 6 a 12 años, por favor traiga un traje sucio.

Precio: 15? incluyendo materiales y merienda.

Die Ateliers Marmelade richten sich an 6- bis 12-Jährige, die sich bereits mit zeitgenössischer Kunst befasst haben oder nicht. Die TeilnehmerInnen können die Ausstellung Emmanuelle Lainé, « Qui décide qui décide qui décide?

Anschließend haben sie die Möglichkeit, sich von einem Werk der Ausstellung inspirieren zu lassen, um eine « Explosionsbox » zu gestalten. Nach dem Vorbild des Künstlers dient das Werk als Aufbewahrungsort, in dem kleine Gegenstände, Fotos und Erinnerungen in der Box verschwinden sollen.

Von 6 bis 12 Jahren, bitte schmutzige Kleidung mitbringen.

Preis: 15 Euro, Material und Snacks inbegriffen.

Mise à jour le 2023-04-13 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité