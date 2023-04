Conférence : Il y a cent millions d’années, le Cénomanien du cap de la Hève au Tilleul 181 Rue de Paris, 9 mai 2023, Le Havre.

Mardi du patrimoine – Organisé par Pays d’art et d’histoire.

Par Bernard Hoyez, ancien maître-de-conférence en géologie à l’Université du Havre, Jérôme Girard et Nicolas Cottard, paléontologues amateurs et membres de la SGNAMH.

Entre les fleuves Seine et Somme, le littoral de la Manche est bordé de hautes falaises principalement formées de craie, dont les arches d’Étretat constituent la figure la plus emblématique. L’étage Cénomanien est le plus ancien de la craie et affleure de manière continue sur 24 km entre la valleuse d’Antifer et le cap de La Hève. Sa haute valeur géologique et paléontologique vous est décryptée.

Gratuit – Durée : 1h

Réservation obligatoire.

2023-05-09 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-09 . .

181 Rue de Paris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Heritage Tuesday – Organized by Pays d’art et d’histoire.

By Bernard Hoyez, former lecturer in geology at the University of Le Havre, Jérôme Girard and Nicolas Cottard, amateur paleontologists and members of the SGNAMH.

Between the rivers Seine and Somme, the Channel coastline is bordered by high cliffs mainly made of chalk, of which the arches of Étretat constitute the most emblematic figure. The Cenomanian stage is the oldest of the chalk and outcrops continuously over 24 km between the Antifer valley and the Cape of La Hève. Its high geological and paleontological value is deciphered for you.

Free of charge – Duration: 1 hour

Reservation required

Martes de Patrimonio – Organizado por Pays d’art et d’histoire.

A cargo de Bernard Hoyez, antiguo profesor de geología en la Universidad de Le Havre, Jérôme Girard y Nicolas Cottard, paleontólogos aficionados y miembros de la SGNAMH.

Entre los ríos Sena y Somme, el litoral del Canal está bordeado por altos acantilados formados principalmente por creta, de los que los arcos de Étretat son la figura más emblemática. La etapa cenomaniense es la más antigua de la creta y aflora de forma continua a lo largo de 24 km entre el valle del Antifer y el Cap de La Hève. Se explica su alto valor geológico y paleontológico.

Gratuito – Duración: 1 hora

Reserva obligatoria

Dienstag des Kulturerbes – Organisiert von Pays d’art et d’histoire.

Von Bernard Hoyez, ehemaliger Dozent für Geologie an der Universität von Le Havre, Jérôme Girard und Nicolas Cottard, Amateur-Paläontologen und Mitglieder der SGNAMH.

Die Küste des Ärmelkanals zwischen den Flüssen Seine und Somme wird von hohen Klippen gesäumt, die hauptsächlich aus Kreide bestehen und deren symbolträchtigste Figur die Arches d’Étretat sind. Das Cenomanium ist die älteste Stufe der Kreide und tritt auf einer Länge von 24 km zwischen dem Vallée d’Antifer und dem Cap de La Hève kontinuierlich zutage. Der hohe geologische und paläontologische Wert dieser Schicht wird Ihnen hier erläutert.

Kostenlos – Dauer: 1 Stunde

Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-04-20 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité