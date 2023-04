Visite guidée : La Reconstruction en 90 minutes chrono ! 181 Rue de Paris, 8 mai 2023, Le Havre.

Le Havre, patrimoine mondial – Organisé par Pays d’art et d’histoire

A travers les réalisations les plus emblématiques du centre reconstruit, découvrez comment le maître du béton armé et son Atelier ont réinventé le cœur du Havre, en offrant aux habitant un cadre de vie caractéristique de la modernité de la France d’après-guerre.

Durée : 1h30

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

2023-05-08 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-08 . .

181 Rue de Paris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Le Havre, world heritage – Organized by Pays d’art et d’histoire

Through the most emblematic achievements of the rebuilt center, discover how the master of reinforced concrete and his workshop reinvented the heart of Le Havre, offering its inhabitants a living environment characteristic of the modernity of post-war France.

Duration: 1h30

Reservation required.

Meeting point communicated upon registration.

Le Havre, patrimonio mundial – Organizado por Pays d’art et d’histoire

A través de las realizaciones más emblemáticas del centro reconstruido, descubra cómo el maestro del hormigón armado y su taller reinventaron el corazón de Le Havre, ofreciendo a sus habitantes un entorno de vida característico de la modernidad de la Francia de posguerra.

Duración: 1h30

Reserva obligatoria.

Punto de encuentro comunicado en la inscripción.

Le Havre, Weltkulturerbe – Organisiert von Pays d’art et d’histoire

Entdecken Sie anhand der emblematischsten Bauwerke des wiederaufgebauten Zentrums, wie der Meister des Stahlbetons und sein Atelier das Herz von Le Havre neu erfunden haben und den Bewohnern ein Lebensumfeld boten, das für die Modernität des Nachkriegsfrankreichs charakteristisch ist.

Dauer: 1,5 Stunden

Eine Reservierung ist erforderlich.

Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekannt gegeben.

Mise à jour le 2023-03-30 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité