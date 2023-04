Concert : Titi & Le Beurri Bagass Rue du 329ème Régiment d’Infanterie, 6 mai 2023, Le Havre.

> Titi & Le Beurri Bagass [Chanson africaine]

Très populaire au Sénégal, N’dèye Fatou Tine alias Titi débute sa carrière artistique dans les années 90. Foncièrement passionnée de musique, elle commence par chanter dans des discothèques en Guinée. Remarquée pour sa voix renversante, elle est épaulée par des artistes comme Youssou N’dour, avec lequel elle collabore sur plusieurs titres. Titi est alors rapidement propulsée sur le devant de la scène sénégalaise et se produit en concert dans plusieurs villes africaines et européennes avec son groupe Beurri Bagasse.

> Bideew Bou Bess [Hip-hop]

Bideew Bou Bess se révèle au grand public en participant à l’une des tournées de Youssou N’dour. Auteurs et compositeurs, les membres du groupe créent leur label Bideew Prod, grâce auquel ils produisent plusieurs de leurs albums. Alliant hip-hop et musiques traditionnelle africaines, ils développent un style musical singulier et s’affirment tant sur la scène sénégalaise qu’internationale.

> Blaxo Reseaux [Africloud]

Originaire du Mali, Blaxo Reseaux grandi en région parisienne. Il écrit ses premiers textes rap à l’adolescence et se produit sur scène en solo depuis ses 15 ans. Il nous plonge dans son univers musical qu’il nomme AfriCloud, regroupant des beats divers (afro, zouk, dancehall, …) et des paroles interprétées en français et langages traditionnels africains. L’objectif : promouvoir, rassembler et partager la culture du Mandé dont il est issu.

> Salif Sarr [Zouk]

Très tôt, Salif Saar choisi la musique pour véhiculer des messages, sensibiliser et valoriser la culture Pulaar dont il est issu. Il débute sa carrière en 2012 avec le rap, avant de devenir adepte de l’afro-zouk et de s’y consacrer pleinement..

2023-05-06 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-06 . .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



> Titi & Le Beurri Bagass [African song]

Very popular in Senegal, N?dèye Fatou Tine alias Titi began her artistic career in the 90s. Fondly passionate about music, she starts by singing in discotheques in Guinea. Noticed for her amazing voice, she is supported by artists like Youssou N’dour, with whom she collaborates on several titles. Titi was then quickly propelled to the forefront of the Senegalese scene and performed in several African and European cities with her group Beurri Bagasse.

> Bideew Bou Bess [Hip-hop]

Bideew Bou Bess revealed itself to the general public by participating in one of Youssou N’dour’s tours. Authors and composers, the members of the group created their own label Bideew Prod, thanks to which they produced several of their albums. Combining hip-hop and traditional African music, they develop a singular musical style and assert themselves on the Senegalese and international scene.

> Blaxo Reseaux [Africloud]

Originally from Mali, Blaxo Reseaux grew up in the Paris region. He wrote his first rap lyrics when he was a teenager and has been performing solo since he was 15. He plunges us into his musical universe that he names AfriCloud, gathering various beats (afro, zouk, dancehall, …) and lyrics interpreted in French and traditional African languages. The objective: to promote, gather and share the culture of the Mande from which he comes.

> Salif Sarr [Zouk]

Very early, Salif Saar chose music to convey messages, raise awareness and promote the Pulaar culture from which he comes. He began his career in 2012 with rap, before becoming a fan of Afro-zouk and devoting himself fully to it.

titi & Le Beurri Bagass [canción africana] > Titi & Le Beurri Bagass [canción africana

Muy popular en Senegal, N?dèye Fatou Tine, alias Titi, comenzó su carrera artística en los años noventa. Apasionada de la música, empezó a cantar en discotecas de Guinea. Destacada por su increíble voz, contó con el apoyo de artistas como Youssou N’dour, con quien colaboró en varios temas. Titi saltó rápidamente a la primera línea de la escena senegalesa y actuó en varias ciudades africanas y europeas con su grupo Beurri Bagasse.

> Bideew Bou Bess [Hip-hop]

Bideew Bou Bess llamó la atención del gran público cuando participó en una de las giras de Youssou N’dour. Como escritores y compositores, los miembros del grupo crearon su propio sello, Bideew Prod, que produjo varios de sus álbumes. Combinando hip-hop y música tradicional africana, desarrollaron un estilo musical único y se impusieron en la escena senegalesa e internacional.

> Blaxo Reseaux [Africloud]

Originario de Malí, Blaxo Reseaux creció en la región parisina. Escribió sus primeras letras de rap cuando era adolescente y actúa en solitario desde los 15 años. Nos sumerge en su universo musical, al que llama AfriCloud, que reúne ritmos variados (afro, zouk, dancehall, …) y letras interpretadas en francés y en lenguas tradicionales africanas. El objetivo: promover, acercar y compartir la cultura mande de la que es originario.

> Salif Sarr [Zouk]

Desde muy pronto, Salif Saar eligió la música para transmitir mensajes, sensibilizar y promover la cultura pulaar de la que procede. Comenzó su carrera en 2012 con el rap, antes de aficionarse al afrozouk y dedicarse plenamente a él.

> Titi & Le Beurri Bagass [Afrikanisches Chanson]

Die im Senegal sehr beliebte N?dèye Fatou Tine alias Titi begann ihre künstlerische Karriere in den 90er Jahren. Sie ist eine leidenschaftliche Musikerin und singt zunächst in Diskotheken in Guinea. Sie fiel durch ihre umwerfende Stimme auf und wurde von Künstlern wie Youssou N’dour unterstützt, mit dem sie an mehreren Titeln zusammenarbeitete. Mit ihrer Band Beurri Bagasse trat sie in mehreren afrikanischen und europäischen Städten auf.

> Bideew Bou Bess [Hip-Hop]

Bideew Bou Bess wurde einem breiten Publikum bekannt, als sie an einer der Tourneen von Youssou N’dour teilnahmen. Als Autoren und Komponisten gründeten die Mitglieder der Gruppe ihr Label Bideew Prod, mit dessen Hilfe sie mehrere ihrer Alben produzierten. Durch die Verbindung von Hip-Hop und traditioneller afrikanischer Musik entwickeln sie einen einzigartigen Musikstil und behaupten sich sowohl in der senegalesischen als auch in der internationalen Szene.

> Blaxo Reseaux [Africloud]

Der aus Mali stammende Blaxo Reseaux wuchs in der Nähe von Paris auf. Er schreibt seine ersten Rap-Texte als Teenager und tritt seit seinem 15. Lebensjahr als Solokünstler auf. Er lässt uns in sein musikalisches Universum eintauchen, das er AfriCloud nennt und das verschiedene Beats (Afro, Zouk, Dancehall, …) und Texte in Französisch und traditionellen afrikanischen Sprachen vereint. Sein Ziel ist es, die Kultur der Mandé, aus der er stammt, zu fördern, zu vereinen und mit anderen zu teilen.

> Salif Sarr [Zouk]

Schon früh entschied sich Salif Saar für die Musik, um Botschaften zu transportieren, das Bewusstsein für die Pulaar-Kultur, aus der er stammt, zu schärfen und sie aufzuwerten. Er begann seine Karriere 2012 mit Rap, bevor er Anhänger des Afro-Zouk wurde und sich diesem voll und ganz widmete.

Mise à jour le 2023-04-17 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité