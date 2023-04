COMPLET – Théâtre : Cendrillon Place Oscar Niemeyer, 5 mai 2023, Le Havre.

Cie Louis Brouillard / Joël Pommerat

Le conte est bon

Joël Pommerat ne raconte pas d’histoire, ni aux enfants, ni aux adultes : les contes sont cruels, ils sont là pour nous épouvanter autant que pour nous consoler.

Lorsqu’il réécrit Cendrillon en 2011, il métamorphose l’histoire d’une très jeune fille accablée par le deuil en un conte triste et beau. Si sa mère est morte, c’est sûrement un peu de sa faute. Elle mérite bien les humiliations que multiplient sa belle-mère accro à la chirurgie esthétique et ses filles collées à leurs portables. La rencontre avec un jeune prince, lunaire et paumé, pourrait tout changer et aider chacun à trouver sa voie, loin d’une maison tout en verre où les oiseaux viennent s’échouer.

En tenant les clichés du genre à distance, la pièce donne toute sa portée symbolique au conte, en prise directe avec la complexité humaine. La mise en scène, pleine d’humour, appuie sur le grotesque de certains personnages et révèle la dimension onirique de l’épopée immobile de Cendrillon. Artisan de l’ombre et de la lumière, Joël Pommerat joue avec les apparitions et les trompe-l’œil, sculpte l’obscurité pour faire surgir le merveilleux. Si la bonne fée qui déboule dans cette histoire rate tous ses tours, il y a bien de la magie ici : celle d’un théâtre d’une beauté sidérante et qui ne triche pas avec la vie.

A partir de 10 ans.

Durée : 1h40.

2023-05-05 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-05 . .

Place Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Cie Louis Brouillard / Joël Pommerat

The tale is good

Joël Pommerat does not tell stories, neither to children nor to adults: tales are cruel, they are there to frighten us as much as to console us.

When he rewrote Cinderella in 2011, he transformed the story of a very young girl overwhelmed by grief into a sad and beautiful tale. If her mother is dead, it is surely partly her fault. She deserves the humiliations of her mother-in-law, who is addicted to plastic surgery, and her daughters, who are glued to their cell phones. The meeting with a young prince, lunar and lost, could change everything and help everyone to find their way, far from a glass house where birds come to ground.

By keeping the clichés of the genre at a distance, the play gives the tale its full symbolic scope, in direct contact with human complexity. The staging, full of humor, emphasizes the grotesqueness of certain characters and reveals the dreamlike dimension of Cinderella’s immobile epic. A craftsman of light and shadow, Joël Pommerat plays with apparitions and trompe-l?il, sculpting the darkness to bring out the marvelous. If the fairy godmother who bursts into this story misses all her tricks, there is magic here: the magic of a theater of staggering beauty that does not cheat life

From 10 years old.

Running time : 1h40

Cie Louis Brouillard / Joël Pommerat

El cuento es bueno

Joël Pommerat no cuenta cuentos, ni a los niños ni a los adultos: los cuentos son crueles, están ahí tanto para asustarnos como para consolarnos.

Cuando reescribió Cenicienta en 2011, transformó la historia de una niña muy joven abrumada por el dolor en un cuento triste y hermoso. Si su madre está muerta, seguramente es en parte culpa suya. Se merece las humillaciones de su madrastra adicta a la cirugía plástica y de sus hijas adictas al móvil. Un encuentro con un joven príncipe, malhumorado y perdido, podría cambiarlo todo y ayudar a todos a encontrar su camino, lejos de una casa de cristal donde los pájaros llegan a tierra.

Al mantener a raya los clichés del género, la obra da al relato todo su alcance simbólico, en contacto directo con la complejidad humana. La producción, llena de humor, subraya lo grotesco de ciertos personajes y revela la dimensión onírica de la epopeya inmóvil de Cenicienta. Joël Pommerat es un artesano de la luz y la sombra, que juega con las apariciones y los trampantojos, esculpiendo la oscuridad para resaltar lo maravilloso. Si el hada madrina que irrumpe en esta historia pierde todos sus trucos, aquí hay magia: la magia de un teatro de una belleza asombrosa que no engaña a la vida

A partir de 10 años.

Duración: 1 hora 40 minutos

Cie Louis Brouillard / Joël Pommerat

Das Märchen ist gut

Joël Pommerat erzählt keine Geschichten, weder für Kinder noch für Erwachsene: Märchen sind grausam, sie sind dazu da, uns ebenso zu erschrecken wie uns zu trösten.

Als er 2011 Aschenputtel umschrieb, verwandelte er die Geschichte eines sehr jungen Mädchens, das von Trauer überwältigt wurde, in ein trauriges und schönes Märchen. Sie ist sicher ein bisschen schuld am Tod ihrer Mutter. Sie hat die Demütigungen durch ihre Stiefmutter, die nach Schönheitsoperationen süchtig ist, und ihre Töchter, die an ihren Handys kleben, verdient. Die Begegnung mit einem jungen, verwirrten Prinzen könnte alles ändern und jedem helfen, seinen eigenen Weg zu finden, weit weg von einem Haus aus Glas, in dem die Vögel stranden.

Das Stück hält die Klischees des Genres auf Distanz und verleiht dem Märchen seine symbolische Bedeutung, indem es direkt auf die menschliche Komplexität eingeht. Die humorvolle Inszenierung betont die Groteske einiger Figuren und enthüllt die traumhafte Dimension von Cinderellas bewegungslosem Epos. Joël Pommerat, der mit Licht und Schatten arbeitet, spielt mit Erscheinungen und Trompe-l’oeil, meißelt die Dunkelheit, um das Wunderbare zum Vorschein zu bringen. Auch wenn die gute Fee, die in dieser Geschichte auftaucht, alle ihre Tricks vermasselt, gibt es hier Magie: die eines Theaters von atemberaubender Schönheit, das das Leben nicht betrügt

Ab 10 Jahren.

Dauer: 1h40

Mise à jour le 2023-01-01 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité