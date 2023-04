Concert : Ervah Party #2 33 Rue du 329ème Régiment d’Infanterie, 5 mai 2023, Le Havre.

Le Tetris fait équipe avec l’association Ervah. Après une première édition au McDaid’s, la Ervah Party #2 vous promet une soirée rap que vous n’êtes pas prêt·es d’oublier !

Line-up : Yvnnis – Selug – Nikku – Abel31 – IA00111 – Yourgoldennboyy.

2023-05-05 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-05 . .

33 Rue du 329ème Régiment d’Infanterie

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



The Tetris is teaming up with the Ervah association. After a first edition at McDaid’s, the Ervah Party #2 promises you a rap night you won’t forget!

Line-up : Yvnnis – Selug – Nikku – Abel31 – IA00111 – Yourgoldennboyy

El Tetris se une a la asociación Ervah. Tras una primera edición en McDaid’s, ¡la Ervah Party #2 te promete una noche de rap que no olvidarás!

Alineación: Yvnnis – Selug – Nikku – Abel31 – IA00111 – Yourgoldennboyy

Das Tetris arbeitet mit dem Verein Ervah zusammen. Nach der ersten Ausgabe im McDaid’s verspricht die Ervah Party #2 einen Rap-Abend, den Sie nicht so schnell vergessen werden!

Line-up: Yvnnis – Selug – Nikku – Abel31 – IA00111 – Yourgoldennboyy

Mise à jour le 2023-04-17 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité