Atelier participatif : Mon paysage 181 Rue de Paris, 3 mai 2023, Le Havre.

Organisé par Pays d’Art et d’Histoire.

Rencontrez « Les Cueilleurs d’Histoires » et, muni d’une photographie personnelle du territoire ou en choisissant un visuel parmi une sélection proposée, racontez votre paysage. Votre témoignage viendra enrichir le mur d’images de l’exposition.

Gratuit, sans réservation.

Durée : 1h..

2023-05-03 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-03 17:00:00. .

181 Rue de Paris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Organized by Pays d’Art et d’Histoire.

Meet « Les Cueilleurs d’Histoires » and, with a personal photograph of the territory or by choosing a visual among a selection proposed, tell your landscape. Your testimony will enrich the wall of images of the exhibition.

Free, no reservation required.

Duration: 1 hour.

Organizado por Pays d’Art et d’Histoire.

Reúnase con « Les Cueilleurs d’Histoires » y, con una fotografía personal de la zona o eligiendo una imagen de una selección, háblenos de su paisaje. Su testimonio enriquecerá el muro de imágenes de la exposición.

Gratuito, no es necesario reservar.

Duración: 1 hora.

Organisiert von Pays d’Art et d’Histoire (Land der Kunst und Geschichte).

Treffen Sie « Les Cueilleurs d’Histoires » (Die Geschichtensammler) und erzählen Sie mit einem persönlichen Foto der Gegend oder indem Sie ein Bild aus einer vorgeschlagenen Auswahl wählen, von Ihrer Landschaft. Ihr Zeugnis wird die Bilderwand der Ausstellung bereichern.

Kostenlos, ohne Reservierung.

Dauer: 1 Stunde.

Mise à jour le 2023-04-19 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité