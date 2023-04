Un Air de Famille, 2 mai 2023, Le Havre.

Un Air de Famille est de retour du 2 au 14 mai 2023. Fort d’une programmation toujours plus riche et diversifiée, cet événement incontournable du Havre a pour objectif de créer ou renforcer les liens entre les parents et leurs enfants.

La vie est parfois un jeu. C’est pourquoi, pour cette nouvelle édition, Un Air de Famille a choisi une thématique simple mais drôlement importante : jouer en famille. Le jeu est un outil essentiel dans les fondements des relations parents-enfants. Il est universel et permet de créer un lien positif au sein des foyers. Plus qu’un simple vecteur de loisirs, le jeu développe l’apprentissage des plus petits, les ouvre au monde, aiguise leur curiosité et établit une véritable complicité avec leurs parents. C’est un temps d’échange véritablement positif pour toute la famille.

Des jeux pour tous et sous toutes les formes :

Dans le cadre de cet événement, inscrit dans la politique publique Le Havre Ensemble, la Ville du Havre, les Fabriques, les crèches, les associations liées à la petite enfance vous proposent une large programmation se déroulant sur tout le territoire.

Atelier lecture, découverte aquatique pour les tout-petits, escape game, rallye nature, tournoi de jeux vidéo, parcours dans les arbres, ciné mômes, kermesse, concert ou pique-nique… Plus d’une centaine d’événements vous attendent, quels que soient vos envies ou l’âge de vos enfants. Alors, consultez le programme !.

Un Air de Famille is back from May 2 to 14, 2023. With an ever richer and more diversified program, this unmissable event in Le Havre aims to create or strengthen the links between parents and their children.

Life is sometimes a game. This is why, for this new edition, Un Air de Famille has chosen a simple but important theme: playing as a family. Play is an essential tool in the foundations of parent-child relationships. It is universal and allows to create a positive link within the households. More than a simple leisure activity, play develops the learning of the youngest, opens them to the world, sharpens their curiosity and establishes a real complicity with their parents. It is a time of truly positive exchange for the whole family.

Games for all and in all forms:

Within the framework of this event, which is part of the public policy Le Havre Ensemble, the City of Le Havre, the Fabriques, the crèches, the associations linked to early childhood offer you a wide program taking place all over the territory.

Reading workshop, aquatic discovery for toddlers, escape game, nature rally, video game tournament, tree course, kids movie, fair, concert or picnic… More than a hundred events are waiting for you, whatever your desires or the age of your children. So check out the program!

Un Air de Famille vuelve del 2 al 14 de mayo de 2023. Con un programa cada vez más rico y diversificado, esta cita ineludible en Le Havre pretende crear o reforzar los vínculos entre padres e hijos.

A veces, la vida es un juego. Por eso, para esta nueva edición, Un Air de Famille ha elegido un tema sencillo pero muy importante: los juegos en familia. El juego es una herramienta esencial en la base de las relaciones entre padres e hijos. Es universal y contribuye a crear un vínculo positivo en el seno del hogar. Más que una simple actividad de ocio, el juego desarrolla el proceso de aprendizaje de los más pequeños, les abre al mundo, agudiza su curiosidad y establece un vínculo real con sus padres. Es un momento de intercambio verdaderamente positivo para toda la familia.

Juegos para todos y en todas las formas:

En el marco de este acontecimiento, que forma parte de la política pública Le Havre Ensemble, la Ciudad de Le Havre, las Fabriques, las guarderías y las asociaciones vinculadas a la primera infancia le proponen un amplio programa que se desarrolla en todo el territorio.

Taller de lectura, descubrimiento acuático para los más pequeños, juego de escape, rally por la naturaleza, torneo de videojuegos, escalada de árboles, película infantil, feria, concierto o picnic… Más de cien eventos le esperan, sean cuales sean sus deseos o la edad de sus hijos. Eche un vistazo al programa

Un Air de Famille ist vom 2. bis 14. Mai 2023 wieder da. Mit einem immer reichhaltigeren und vielfältigeren Programm zielt diese unumgängliche Veranstaltung in Le Havre darauf ab, die Bindungen zwischen Eltern und ihren Kindern zu schaffen oder zu stärken.

Das Leben ist manchmal ein Spiel. Aus diesem Grund hat Un Air de Famille für die diesjährige Ausgabe ein einfaches, aber sehr wichtiges Thema gewählt: Spielen in der Familie. Das Spiel ist ein wesentliches Instrument in der Grundlage der Eltern-Kind-Beziehung. Es ist universell und ermöglicht es, eine positive Bindung innerhalb der Familie zu schaffen. Das Spiel ist mehr als nur ein Freizeitvergnügen, es fördert das Lernen der Kleinsten, öffnet ihnen die Welt, weckt ihre Neugier und schafft eine echte Bindung zu ihren Eltern. Es ist eine positive Zeit des Austauschs für die ganze Familie.

Spiele für alle und in allen Formen :

Im Rahmen dieser Veranstaltung, die Teil der öffentlichen Politik Le Havre Ensemble ist, bieten die Stadt Le Havre, die Fabriken, die Kinderkrippen und die Vereine, die mit Kleinkindern zu tun haben, ein breites Programm an, das in der gesamten Region stattfindet.

Leseworkshops, Wasserentdeckungen für Kleinkinder, Escape Games, Naturrallyes, Videospielturniere, Baumkletterparcours, Kinderkino, Kirmes, Konzerte oder Picknicks? Mehr als 100 Veranstaltungen warten auf Sie, ganz gleich, welche Wünsche Sie haben oder wie alt Ihre Kinder sind. Schauen Sie sich das Programm an!

