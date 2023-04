Apéro-rencontre 3 Rue d’Estimauville, 29 avril 2023, Le Havre.

L’association Les Buveuses de bières au Havre vous accueille à l’Amer à Boire afin de vous faire découvrir l’association.

Au programme : présentation de l’association et des activités prévues dans l’année (apéros-rencontres, visites de brasseries, conférences, journée brassage,…).

Rendez-vous le samedi 29 avril à partir de 18h, à l’Amer à Boire..

2023-04-29 à 18:00:00 ; fin : 2023-04-29 20:00:00. .

3 Rue d’Estimauville

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



The association Les Buveuses de bières au Havre welcomes you at the Amer à Boire to make you discover the association.

On the program: presentation of the association and of the activities planned during the year (aperitifs-meetings, visits of breweries, conferences, brewing day,…).

See you on Saturday, April 29th from 6pm, at Amer à Boire.

La asociación Les Buveuses de bières au Havre le da la bienvenida al Amer à Boire para ayudarle a descubrir la asociación.

En el programa: presentación de la asociación y de las actividades previstas para el año (reuniones de aperitivo, visitas a cervecerías, conferencias, jornada cervecera, etc.).

Nos vemos el sábado 29 de abril, a partir de las 18.00 horas, en el Amer à Boire.

Der Verein Les Buveuses de bières in Le Havre empfängt Sie im Amer à Boire, um Ihnen den Verein näher vorzustellen.

Auf dem Programm stehen die Vorstellung des Vereins und der für das Jahr geplanten Aktivitäten (Aperitif-Treffen, Besuche von Brauereien, Vorträge, Brau-Tag, …).

Wir treffen uns am Samstag, den 29. April ab 18 Uhr in der Amer à Boire.

Mise à jour le 2023-04-12 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité