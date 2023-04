Atelier-conférence : Le semis, le bouturage, le marcottage, découvertes de la multiplication 76 Rue du Fort, 26 avril 2023, Le Havre.

Dupliquer, reproduire les plantes et fleurs que l’on aime à l’infini grâce aux greffes, bouturages et marcottages. Un atelier utile et passionnant.

Rendez-vous à l’accueil des serres.

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 (du lundi au vendredi de 9h à 16h) ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédant l’atelier..

2023-04-26 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-26 16:00:00. .

76 Rue du Fort

Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie



Duplicate, reproduce the plants and flowers that we love endlessly thanks to grafting, cuttings and marcottages. A useful and exciting workshop.

Meeting point at the reception of the greenhouses.

Reservation required at 02 32 74 04 33 (Monday to Friday from 9am to 4pm) or on jardinssuspendus@lehavre.fr, until the day before the workshop.

Duplique, reproduzca hasta el infinito las plantas y flores que más le gustan gracias a los injertos, esquejes y marcottages. Un taller útil y apasionante.

Cita en la recepción del invernadero.

Reserva obligatoria en el 02 32 74 04 33 (de lunes a viernes, de 9:00 a 16:00) o en jardinssuspendus@lehavre.fr, hasta la víspera del taller.

Vervielfältigen Sie Pflanzen und Blumen, die Sie lieben, unendlich oft durch Pfropfen, Stecklinge und Markottage. Ein nützlicher und spannender Workshop.

Treffpunkt am Empfang der Gewächshäuser.

Reservierung erforderlich unter 02 32 74 04 33 (montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr) oder jardinssuspendus@lehavre.fr, bis zum Tag vor dem Workshop.

