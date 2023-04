Atelier créatif et féministe 1 Rue Édouard Herriot, 26 avril 2023, Le Havre.

Avec Chapeau Péruvien.

Imagine ta propre boîte de céréales magiques qui nous donneraient des forces en plus pour lutter contre le patriarcat !

Pour les enfants de 7 à 12 ans – Durée : 1h30.

Tarif : 20 €.

Réservation par téléphone au 02 32 79 15 80 ou par mail à info@les400coups.fr.

2023-04-26 à 14:30:00 ; fin : 2023-04-26 16:00:00. .

1 Rue Édouard Herriot

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



With Peruvian hat.

Imagine your own box of magic cereals that would give us extra strength to fight the patriarchy!

For children from 7 to 12 years old – Duration: 1h30.

Price : 20 ?.

Reservation by phone at 02 32 79 15 80 or by mail at info@les400coups.fr

Con sombrero peruano.

¡Imagina tu propia caja de cereales mágicos que nos daría fuerza extra para luchar contra el patriarcado!

Para niños de 7 a 12 años – Duración: 1h30.

Precio: 20€.

Reserva por teléfono en el 02 32 79 15 80 o por correo electrónico en info@les400coups.fr

Mit Peruanischem Hut.

Stell dir deine eigene Schachtel mit magischen Cerealien vor, die uns zusätzliche Kraft im Kampf gegen das Patriarchat geben würden!

Für Kinder von 7 bis 12 Jahren – Dauer: 1,5 Stunden.

Preis: 20 ?

Reservierung per Telefon unter 02 32 79 15 80 oder per E-Mail an info@les400coups.fr

Mise à jour le 2023-04-12 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité