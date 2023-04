Visite : Un port sous contrôle Chaussée John Kennedy, 26 avril 2023, Le Havre.

Entrez dans la réalité du contrôle des marchandises avec la Gendarmerie maritime et le Service des Douanes. Le Peloton de Sureté Maritime et portuaire du Havre aura pour mission de vous présenter le large spectre des tâches de la Gendarmerie Maritime. Colette Quere, Rédactrice au pôle d’action économique – réglementation, à la Direction régionale des douanes vous expliquera la prise en charge des marchandises importées, leur contrôle et l’accompagnement auprès des entreprises. Pour visualiser le chargement et le déchargement des conteneurs, prenez la direction de la Digue sud de Port 2000. Contemplez la vue et l’ampleur des marchandises transitant chaque jour.

Cette visite nécessite une inscription au préalable avec une copie d’une pièce d’identité valide pour garantir l’accès administratif à Port 2000.

Point de rendez-vous : Le Havre Port Center (visite en car)

Durée : 3h30 – A partir de 12 ans

Tarif : 7€

Réservation obligatoire.

2023-04-26 à 14:30:00 ; fin : 2023-04-26 . .

Chaussée John Kennedy

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Enter the reality of the control of goods with the Maritime Gendarmerie and the Customs Service. The Peloton de Sureté Maritime et portuaire du Havre will present you the wide range of tasks of the Gendarmerie Maritime. Colette Quere, Editor at the Economic Action and Regulation Pole, at the Regional Customs Directorate will explain the handling of imported goods, their control and the support provided to companies. To visualize the loading and unloading of containers, take the direction of the south dike of Port 2000. Contemplate the view and the magnitude of the goods transiting each day.

This visit requires prior registration with a copy of a valid ID to guarantee administrative access to Port 2000.

Meeting point : Le Havre Port Center (visit by bus)

Duration: 3h30 – From 12 years old

Price : 7?

Reservation required

Entre en la realidad del control de la carga con la Gendarmería Marítima y el Servicio de Aduanas. El Pelotón de Sureté Maritime et portuaire du Havre presentará el amplio abanico de tareas de la Gendarmería Marítima. Colette Quere, redactora de la Unidad de Acción Económica y Regulación de la Dirección Regional de Aduanas, explicará la manipulación de las mercancías importadas, su control y el apoyo prestado a las empresas. Para ver la carga y descarga de contenedores, diríjase al espigón sur del Puerto 2000. Admire las vistas y el enorme volumen de mercancías que pasan por allí cada día.

Esta visita requiere inscripción previa con copia de un documento de identidad válido para garantizar el acceso administrativo a Puerto 2000.

Punto de encuentro: Centro portuario de Le Havre (visita en autobús)

Duración: 3h30 – A partir de 12 años

Precio: 7?

Reserva obligatoria

Betreten Sie die Realität der Warenkontrolle mit der Gendarmerie maritime und der Zollbehörde. Der Peloton de Sureté Maritime et Port du Havre wird die Aufgabe haben, Ihnen das breite Spektrum der Aufgaben der Gendarmerie Maritime vorzustellen. Colette Quere, Redakteurin am Pol für wirtschaftliche Aktion und Regulierung bei der regionalen Zolldirektion, erklärt Ihnen die Übernahme von Importwaren, deren Kontrolle und die Betreuung von Unternehmen. Um das Be- und Entladen von Containern zu sehen, gehen Sie in Richtung des Süddamms von Port 2000. Genießen Sie den Anblick und das Ausmaß der täglich umgeschlagenen Waren.

Für diesen Besuch ist eine vorherige Anmeldung mit einer Kopie eines gültigen Personalausweises erforderlich, um den administrativen Zugang zu Port 2000 zu gewährleisten.

Treffpunkt: Le Havre Port Center (Besichtigung mit dem Bus)

Dauer: 3,5 Stunden – Ab 12 Jahren

Preis: 7?

Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-03-10 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité