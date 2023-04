Stage « Dingue d »Histoire ! » Rue de l’Abbaye, 26 avril 2023, Le Havre.

Envie de passer toute une matinée à découvrir l’abbaye de Graville, son histoire et la vie au Moyen age ? Envie de construire une arche gothique et réaliser de tes mains un souvenir à rapporter à la maison ? Alors rejoins-nous !

Prérequis : aimer voyager dans le temps.

Pour les enfants de 8 à 12 ans.

Sur réservation au 02 79 92 77 77 ou sur reservation-mah@lehavre.fr

Tarif : 10€.

2023-04-26 à 09:00:00 ; fin : 2023-04-26 12:00:00. .

Rue de l’Abbaye

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Would you like to spend a whole morning discovering Graville Abbey, its history and life in the Middle Ages? Would you like to build a gothic arch and make a souvenir to take home with you? Then join us!

Prerequisite: enjoy time travel.

For children from 8 to 12 years old.

Reservation required on 02 79 92 77 77 or on reservation-mah@lehavre.fr

Price : 10?

¿Le gustaría pasar toda una mañana descubriendo la abadía de Graville, su historia y la vida en la Edad Media? ¿Le gustaría construir un arco gótico y llevarse un recuerdo a casa? Únase a nosotros

Requisito: disfrutar de los viajes en el tiempo.

Para niños de 8 a 12 años.

Con reserva en el 02 79 92 77 77 o en reservation-mah@lehavre.fr

Precio: 10?

Hast du Lust, einen ganzen Vormittag lang die Abtei von Graville, ihre Geschichte und das Leben im Mittelalter zu entdecken? Hast du Lust, einen gotischen Torbogen zu bauen und mit deinen Händen ein Souvenir herzustellen, das du mit nach Hause nehmen kannst? Dann mach mit!

Voraussetzung: Du solltest gerne in der Zeit reisen.

Für Kinder von 8 bis 12 Jahren.

Reservierung unter 02 79 92 77 77 oder reservation-mah@lehavre.fr

Preis: 10?

Mise à jour le 2023-03-29 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité