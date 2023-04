Séance de Racontine 1 Rue Édouard Herriot, 26 avril 2023, Le Havre.

« La recette des Racontines c’est des p’tites oreilles et des p’tits yeux, des albums-jeunesse, une voix qui leur donne vie et des jeux pour s’amuser ».

Le bain de Berk (pour les 3-6 ans) – Durée 45 min.

Panique dans la baignoire ! Berk le doudou a glissé dans l’eau. Tandis que ses amis sont prêts à tout pour l’aider, Berk essaie de leur dire quelque chose la bouche remplie d’eau. Comprendras-tu ce qu’il dit ?

Chaque séance est construite autour de la lecture d’un livre jeunesse, de chansons, de comptines mimées et d’animations ludiques autour de la thématique de l’album. La Racontine est aussi l’occasion d’un moment de complicité, de partage, entre l’enfant et l’adulte accompagnateur.

Tarif : 7,50 € par enfant.

Les enfants sont sous la responsabilité de l’adulte accompagnateur durant la séance.

Réservation par téléphone au 02 32 79 15 80 ou par mail à info@les400coups.fr.

2023-04-26 à 10:30:00 ; fin : 2023-04-26 . .

1 Rue Édouard Herriot

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



« The recipe for Racontines is little ears and little eyes, children’s books, a voice that brings them to life and games to have fun.

Le bain de Berk (for ages 3-6) – Duration 45 min.

Panic in the bathtub! Berk the blanket has slipped into the water. While his friends are ready to do anything to help him, Berk tries to tell them something with his mouth full of water. Will you understand what he is saying?

Each session is built around the reading of a children’s book, songs, mimed rhymes and playful animations around the theme of the album. The Racontine is also an opportunity for a moment of complicity and sharing between the child and the accompanying adult.

Price: 7,50 ? per child.

Children are under the responsibility of the accompanying adult during the session.

Reservation by phone at 02 32 79 15 80 or by mail at info@les400coups.fr

« La receta de Racontines son orejitas y ojitos, libros infantiles, una voz que les dé vida y juegos para divertirse.

Le bain de Berk (para niños de 3 a 6 años) – Duración 45 min.

¡Pánico en la bañera! El peluche Berk se ha metido en el agua. Mientras sus amigos están dispuestos a hacer cualquier cosa para ayudarle, Berk intenta decirles algo con la boca llena de agua. ¿Entenderán lo que dice?

Cada sesión se articula en torno a la lectura de un libro infantil, canciones, rimas con mímica y actividades lúdicas basadas en el tema del libro. La Racontine es también una oportunidad para un momento de complicidad y de compartir entre el niño y el adulto que lo acompaña.

Precio: 7,50 € por niño.

Los niños están bajo la responsabilidad del adulto acompañante durante la sesión.

Reservas por teléfono en el 02 32 79 15 80 o por correo electrónico en info@les400coups.fr

« Das Rezept der Racontines besteht aus p’tites oreilles und p’tits yeux, Kinderalben, einer Stimme, die ihnen Leben einhaucht, und Spielen, die Spaß machen ».

Berks Bad (für 3-6-Jährige) – Dauer 45 Min.

Panik in der Badewanne! Berk, das Kuscheltier, ist ins Wasser gerutscht. Während seine Freunde alles tun, um ihm zu helfen, versucht Berk, ihnen etwas zu sagen, während sein Mund mit Wasser gefüllt ist. Wirst du verstehen, was er sagt?

Jede Sitzung besteht aus der Lektüre eines Kinderbuchs, Liedern, pantomimischen Reimen und spielerischen Animationen rund um das Thema des Albums. Die Racontine ist auch eine Gelegenheit für einen Moment der Komplizenschaft und des Austauschs zwischen dem Kind und dem begleitenden Erwachsenen.

Preis: 7,50 ? pro Kind.

Die Kinder stehen während der Vorstellung unter der Verantwortung des begleitenden Erwachsenen.

Reservierung per Telefon unter 02 32 79 15 80 oder per E-Mail an info@les400coups.fr

Mise à jour le 2023-04-12 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité