Coupe internationale de Printemps Boulevard Albert 1er, 23 avril 2023, Le Havre.

Un an avant les Jeux Olympiques de Paris 2024, la Société des Régates du Havre accueillera les futurs champions de la prochaine décennie.

La plupart des grands noms de la voile olympique et de la course au large ont d’ailleurs participé à cette épreuve.

Cette régate, sélective pour les championnats d’Europe et du Monde, rassemble chaque année plus de 300 coureurs, venus de toute la France et d’une grande partie de l’Europe.

La Coupe internationale de Printemps se déroulera du 23 au 30 avril dans la baie du Havre en deux parties. Du dimanche 23 au jeudi 27 avril, tous les bateaux courront ensemble en fonction de leurs catégories (benjamins et minimes/cadets). A partir du vendredi 28 avril, 24 équipes de 4 optimists s’affronteront en duel..

Vendredi 2023-04-23 à ; fin : 2023-04-30 . .

Boulevard Albert 1er

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



One year before the Paris 2024 Olympic Games, the Société des Régates du Havre will host the future champions of the next decade.

Most of the big names in Olympic sailing and ocean racing have participated in this event.

This regatta, selective for the European and World Championships, gathers each year more than 300 racers, coming from all over France and a large part of Europe.

The Spring International Cup will take place from April 23 to 30 in the Bay of Le Havre in two parts. From Sunday, April 23 to Thursday, April 27, all boats will race together according to their categories (benjamins and minimes/cadets). From Friday, April 28, 24 teams of 4 optimists will compete in duel.

Un año antes de los Juegos Olímpicos de París 2024, la Société des Régates du Havre acogerá a los futuros campeones de la próxima década.

La mayoría de los grandes nombres de la vela olímpica y de las regatas oceánicas han participado en este evento.

Esta regata, selectiva para los Campeonatos de Europa y del Mundo, reúne cada año a más de 300 regatistas procedentes de toda Francia y de gran parte de Europa.

La Copa Internacional de Primavera se celebrará del 23 al 30 de abril en la bahía de Le Havre en dos partes. Del domingo 23 al jueves 27 de abril, todos los barcos regatearán juntos según sus categorías (benjamines y minimes/cadetes). A partir del viernes 28 de abril, 24 equipos de 4 optimist competirán en duelos.

Ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Paris 2024 wird die Société des Régates du Havre die zukünftigen Champions des nächsten Jahrzehnts begrüßen.

Die meisten der großen Namen des olympischen Segelsports und der Hochseeregatten haben übrigens an dieser Veranstaltung teilgenommen.

An dieser Regatta, die selektiv für die Europa- und Weltmeisterschaften ist, nehmen jedes Jahr mehr als 300 Segler teil, die aus ganz Frankreich und einem Großteil Europas kommen.

Der internationale Frühjahrscup findet vom 23. bis 30. April in der Bucht von Le Havre in zwei Teilen statt. Von Sonntag, dem 23. April, bis Donnerstag, dem 27. April, werden alle Boote entsprechend ihrer Kategorien (Benjamins und Minimes/Kadetten) zusammen fahren. Ab Freitag, dem 28. April, duellieren sich 24 Teams mit je vier Optimisten.

Mise à jour le 2023-04-12 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité